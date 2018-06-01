التحقيق مع مقدم شرطة تورط في ارتكاب عمليات نصب تتعلق بالتوظيف الوهمي بخريبكة ﻿

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع مقدم شرطة موقوف عن العمل، كان يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة

''شوف تيفي''

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع مقدم شرطة موقوف عن العمل، كان يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة عمليات تتعلق بالتوظيف الوهمي.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه به، الموقوف عن العمل منذ شهر ماي المنصرم، استطاع الاحتيال والنصب على تسعة عشر ضحية، حيث كان يتسلم منهم مبالغ مالية بدعوى التوسط لهم في عمليات التوظيف في صفوف الأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالشرطي الموقوف عن العمل تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.