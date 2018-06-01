 فيديو جد مثير يشعل الفيسبوك..مغربي يسأل الشيخ السديس وسط الحرم المكي عن عدم تصويت السعودية لصالح الملف المغربي وحصار قطر ﻿
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فيديو جد مثير يشعل الفيسبوك..مغربي يسأل الشيخ السديس وسط الحرم المكي عن عدم تصويت السعودية لصالح الملف المغربي وحصار قطر

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 00:03 فيديو جد مثير يشعل الفيسبوك..مغربي يسأل الشيخ السديس وسط الحرم المكي عن عدم تصويت السعودية لصالح الملف المغربي وحصار قطر | دولي
فيديو جد مثير يشعل الفيسبوك..مغربي يسأل الشيخ السديس وسط الحرم المكي عن عدم تصويت السعودية لصالح الملف المغربي وحصار قطر
نشرت قناة الجزيرة القطرية، عبر صفحتها بـ ''الفيسبوك''، قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهر به مغربي،وهو يوجه أسئلة للشيخ عبد الرحمان السديس وسط الحرم المكي، بخصوص عدم تصويت

''شوف تيفي''

نشرت قناة الجزيرة القطرية، عبر صفحتها بـ ''الفيسبوك''، قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهر به مغربي،وهو يوجه أسئلة للشيخ عبد الرحمان السديس وسط الحرم المكي، بخصوص عدم تصويت السعودية لصالح الملف المغربي لاحتضان مونديال 2026، والحصار على قطر.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 25 ثانية، لحظة تعبير المواطن المغربي عن استيائه في كلامه الموجه للشيخ السديس من الحصار الذي تتعرض له قطر، ومن عدم تصويت السعودية لصالح الملف المغربي، إلا أن الشيخ اختار التزام الصمت وغادر المكان رفقة مرافقيه.

وفور نشر الفيديو، تفاعل العديد من النشطاء، حيث أشار الجميع أن الشيخ السديس، كان عليه التوقف والرد على الأسئلة الموجهة إليه من المغربي، بدل مغادرة المكان بطريقة مثيرة بمساعدة من مرافقيه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فيسبوك الحرم المكي السعودية الملف المغربي حصار قطر

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