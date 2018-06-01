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عاجل..المحكمة تصدم بوعشرين وتوافق على إجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 23:16 عاجل..المحكمة تصدم بوعشرين وتوافق على إجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك
عاجل..المحكمة تصدم بوعشرين وتوافق على إجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية
قرر القاضي بوشعب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الاثنين 2 يوليوز المقبل، وذلك بعد جلسة ساخنة تم خلالها عرض فيديوهات جنسية.

"شوف تيفي"

قرر القاضي بوشعب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الاثنين 2 يوليوز المقبل، وذلك بعد جلسة ساخنة تم خلالها عرض فيديوهات جنسية.

 وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القاضي بوشعيب فريح وقبل قرار التأجيل، أعلن موافقة المحكمة على ملتمس النيابة العامة الخاصة بإجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية التي سيتم إحالتها على المختبر العلمي للدرك الملكي بالرباط.

 وكشف المصدر ذاته أن الهيئة القضائية، رفضت بعد المداولة ملتمس رفع الاعتقال عن المتهم المقدم من طرف هيئة الدفاع عنه، بالرغم من الضمانات المهمة التي تم تقديمها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوشعيب فريح بوعشرين المحكمة جلسة النيابة العامة

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