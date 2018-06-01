عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص الحريق المهول داخل منزل بدرب الطاليان بالبيضاء ﻿

مباشرة بعد تمكن عناصر الوقاية المدنية من إخماد ألسنة النيران، حلت الشرطة العلمية قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو، بدرب الطاليان بالمدينة القديمة بالبيضاء، للكشف عن الظروف والملابسات الخاصة

"شوف تيفي"

مباشرة بعد تمكن عناصر الوقاية المدنية من إخماد ألسنة النيران، حلت الشرطة العلمية قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو، بدرب الطاليان بالمدينة القديمة بالبيضاء، للكشف عن الظروف والملابسات الخاصة باندلاع حريق مهول داخل أحد المنازل.

وأكد مصدر مطلع أن الحريق المهول والذي اندلع نتيجة وقوع تماس كهربائي، خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أن تدخل مجموعة من المواطنين لإنقاذ القاطنين به، ساهم في عدم وقوع خسائر مادية.

وأشار ذات المصدر إلى أن شاحنة تابعة للوقاية المدنية تمكنت من إخماد ألسنة النيران بصعوبة كبيرة، نظرا لانتشارها بسرعة كبيرة داخل المنزل.