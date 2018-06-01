رئيس الحكومة يعقد لقاء مع وفد عن حزب الاستقلال تم خلاله مناقشة مضامين مذكرة الحزب حول تعديل قانون المالية ﻿

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الأربعاء بمقر إقامته بالرباط، وفدا عن حزب الاستقلال يقوده الأمين العام للحزب نزار بركة ويضم عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.

"شوف تيفي"+"و م ع"

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الأربعاء بمقر إقامته بالرباط، وفدا عن حزب الاستقلال يقوده الأمين العام للحزب نزار بركة ويضم عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.

وتم خلال هذا اللقاء الذي جاء بطلب من الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، وحضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، استعراض مختلف جوانب ومضامين المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال حول تعديل مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 .

وتتضمن المذكرة ، التي رفعها حزب الاستقلال إلى الحكومة، جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبر الحزب أنها تعد إجراءات ضرورية واستعجالية بهدف مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.

ويقترح الحزب، في ما يخص تحسين دخل المواطنين، الرفع من الأجور من خلال إقرار زيادة شهرية للموظفين وكذا الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل. أما في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فدعا الحزب إلى وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية.