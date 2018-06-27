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بالصورة..بطل مغربي عالمي يلتقي بالملك محمد السادس بباريس بعدما سمى ليه ولدو

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 22:04 بالصورة..بطل مغربي عالمي يلتقي بالملك محمد السادس بباريس بعدما سمى ليه ولدو | بوليتيك
بالصورة..بطل مغربي عالمي يلتقي بالملك محمد السادس بباريس بعدما سمى ليه ولدو
نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، صورة رائعة، جمعت الملك محمد السادس ببطل الجيدو العالمي عادل بلكايد.

''سوف تيفي''

نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، صورة رائعة، جمعت الملك محمد السادس ببطل الجيدو العالمي عادل بلكايد.

وأوضح البحري في تدوينة نشرها إلى جانب الصورة، أن البطل العالمي عادل بلكايد، كشف عن تفاصيل لقائه بالملك محمد السادس بباريس، وأكد أن الملك هو من أطلق اسم ''إسماعيل'' على ابنه، قائلا: '' ملكنا سمّى ليا ولدي ومنين تلاقيناه فباريس وماشافوش قال ليا فيناهو إسماعيل ؟ ''.

وأكد بلكايد لـ ''سفيان البحري'' أنه كان رفقة أبنائه والتقى بالملك محمد السادس بصيدلية ''درك ستور'' بباريس، وتبادل معه أطراف الحديث حيث استفسره الملك عن أبنائه وخاصة ابنه ''إسماعيل'' الذي لا يتواجد بفرنسا بسبب استعداده للمشاركة في بطولة إفريقية.

وحسب البحري فإن بلكايد، استفسر الملك عن حالته الصحية، ليؤكد له الملك أنه في حالة صحية جيدة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس بلكايد باريس

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