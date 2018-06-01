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بأمر من الملك محمد السادس: تخرج الفوج 18 للسلك العالي للدفاع والفوج 52 لسلك الأركان

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 21:21 بأمر من الملك محمد السادس: تخرج الفوج 18 للسلك العالي للدفاع والفوج 52 لسلك الأركان | بوليتيك
بأمر من الملك محمد السادس: تخرج الفوج 18 للسلك العالي للدفاع والفوج 52 لسلك الأركان
بأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الأربعاء، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا

 "شوف تيفي"+" و م ع"

 بأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الأربعاء، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج 18 للسلك العالي للدفاع والفوج 52 لسلك الأركان.

وبحسب بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، فقد شهد هذا الحفل حضور كل من الجنرال دو ديفيزيون قائد الدرك الملكي، وعامل إقليم القنيطرة، والملحقون العسكريون لدى عدد من السفارات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وأساتذة هيئة التدريس بالكلية.

واستعرض الجنرال دو بريغاد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، بهذه المناسبة، الحصيلة السنوية للكلية، والنتائج المحصل عليها من قبل الضباط المتدربين.

إثر ذلك، تم تسليم شهادات التخرج لضباط السلك العالي للدفاع وضباط سلك الأركان.

وبلغ خريجو الفوج 18 للسلك العالي للدفاع والفوج 52 لسلك الأركان 135 ضابطا من بينهم 38 خريجا، يمثلون بلدانا صديقة وشقيقة، وهي المملكة العربية السعودية، وبنين وبوركينا فاسو، والكاميرون والكونغو برازافيل، وكوت ديفوار، وجيبوتي ومصر وإسبانيا والغابون، وغينيا كوناكري، وغينيا الاستوائية، ومالي وموريتانيا، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، والسنغال وتشاد والطوغو وتونس واتحاد القمر.

 

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