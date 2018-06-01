 بالفيديو..حملة أمنية بالبرنوصي بالبيضاء ساهمت في الإطاحة بأخطر لصين بالمنطقة ﻿
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بالفيديو..حملة أمنية بالبرنوصي بالبيضاء ساهمت في الإطاحة بأخطر لصين بالمنطقة

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 21:00 بالفيديو..حملة أمنية بالبرنوصي بالبيضاء ساهمت في الإطاحة بأخطر لصين بالمنطقة | حوادث و حقوق
بالفيديو..حملة أمنية بالبرنوصي بالبيضاء ساهمت في الإطاحة بأخطر لصين بالمنطقة
مكنت حملة أمنية لعناصر الدائرة الأمنية 37 بتعليمات من رئيس المنطقة الأمنية البرنوصي زناتة بالبيضاء، يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، من الإطاحة بأخطر لصين بالمنطقة، تورطا في العشرات من عمليات السرقة،

"شوف تيفي"

مكنت حملة أمنية لعناصر الدائرة الأمنية 37 بتعليمات من رئيس المنطقة الأمنية البرنوصي زناتة بالبيضاء، يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، من الإطاحة بأخطر لصين بالمنطقة، تورطا في العشرات من عمليات السرقة، باستخدام دراجة نارية سريعة من نوع "سي 50".

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بلصين في عقدهما الثاني، تم إيقافهما من طرف عناصر منتمين لفرقة الدراجين، مشيرا إلى أن تفتيشهما مكن من حجز 4 هواتف محمولة مسروقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن منطقة البرنوصي وجميع الأحياء التابعة لها، تعرف منذ بداية الأسبوع الجاري، حملة أمنية مكنت من الإطاحة بالعديد من الأشخاص المتورطين في أفعال إجرامية كالسرقة والاتجار بالمخدرات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البرنوصي المنطقة الأمنية لصوص فرقة الدراجين

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