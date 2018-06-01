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عاجل.. في هذه لأثناء..المداولة في ملف بوعشرين بخصوص الخبرة على الفيديوهات الجنسية وطلب السراح المؤقت

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 20:50 عاجل.. في هذه لأثناء..المداولة في ملف بوعشرين بخصوص الخبرة على الفيديوهات الجنسية وطلب السراح المؤقت | بوليتيك
عاجل.. في هذه لأثناء..المداولة في ملف بوعشرين بخصوص الخبرة على الفيديوهات الجنسية وطلب السراح المؤقت
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قررت قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو، إدخال ملتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات المقدم من النيابة العامة، وملتمس

 "شوف تيفي"

 أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قررت قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو، إدخال ملتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات المقدم من النيابة العامة، وملتمس منح السراح المؤقت للمتهم المقدم من هيئة الدفاع عنه إلى المداولة.

 وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة القضائية، ستبث بعد لحظات في الملتمسات المقدمة، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن بوعشرين، تقدمت بضمانات مهمة ليحصل المتهم على السراح المؤقت ومن بينها جميع ممتلكاته وأيضا وثائقه الشخصية كجواز سفره.

 جدير بالذكر أن أشغال جلسة اليوم والتى تجرى أطوراها بالقاعة رقم 8 باستئنافية مدينة الدار البيضاء، كانت ساخنة جدا، نظرا لوقوع مشادة كلامية حادة وملاسنات بين المشتكية "أ.ل" والمحامي الحسن العلاوي مباشرة بعد عرض فيديو جنسي، ظهرت به سيدة مجهولة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الهيئة القضائية بوعشرين محكمة الاستنئاف هيئة الدفاع

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