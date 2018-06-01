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ضحايا مافيا العقار يستعدون للخروج للشارع بأكادير للاحتجاج | مجتمع

ضحايا مافيا العقار يستعدون للخروج للشارع بأكادير للاحتجاج

برلمانيونا والريع المريح

ضحايا مافيا العقار يستعدون للخروج للشارع بأكادير للاحتجاج

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 20:43 ضحايا مافيا العقار يستعدون للخروج للشارع بأكادير للاحتجاج | مجتمع
ضحايا مافيا العقار يستعدون للخروج للشارع بأكادير للاحتجاج
تعتزم تنسيقية ضحايا مافيا العقار بكل من إقليم تيزنيت وكلميم وسيدي إفني الخروج للشارع يوم غد الخميس 28 يونيو الجاري للاحتجاج على الترامي على مجموعة من الأراضي بدون سند قانوني وباستعمال أوراق مزورة

شوف تيفي:

تعتزم تنسيقية ضحايا مافيا العقار بكل من إقليم تيزنيت وكلميم وسيدي إفني الخروج للشارع يوم غد الخميس 28 يونيو الجاري للاحتجاج على الترامي على مجموعة من الأراضي بدون سند قانوني وباستعمال أوراق مزورة من طرف مافيا العقار.

وحسب بلاغ نشرته التنسيقية فيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد أمام محكمة الاستئناف بمدينة أكادير تزامنا مع مثول أحد أبطال مافيا العقار أمام غرفة الجنايات بتهمة التزوير والتزييف في العقود والطوابع البريدية.

وطالبت التنسيقية في بيانها من جميع الضحايا بكل من إقليم كلميم و منطقة ''تكانت'' و''بويزكار'' و''اندجاء'' و''الأخصاص'' و''ميرغت'' و''افرض'' و''وعكلة'' و''أيت جرار'' و''تيزنيت'' التعبئة من أجل انجاح الوقفة والمطالبة باسترداد أراضي الضحايا المغتصبة.

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شوف تيفي المغرب أكادير ضحايا مافيا العقار الاحتجاج بوتزكيت استئنافية أكادير وقفة تنسيقية ضحايا

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