استئنافية مراكش تحدد تاريخ محاكمة دركيين متورطين في الإرتشاء ﻿

أعلنت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم الإثنين 2 يوليوز المقبل كتاريخ لبدأ أولى جلسات المرحلة الاستئنافية في ملف ثلاثة ضباط برتبة رقيب تابعين للقيادة الجهوية للدرك الملكي

شوف تيفي:امنتانوت

أعلنت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم الإثنين 2 يوليوز المقبل كتاريخ لبدأ أولى جلسات المرحلة الاستئنافية في ملف ثلاثة ضباط برتبة رقيب تابعين للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، متابعين في وقت سابق بالارتشاء وإفشاء السر المهني.

وتعود فصول متابعة المشتبه بهم إثر ورود أسمائهم في محضر إفراغ قرص مدمج يضم مكالمة بين أحدهم وفتاة تنشط في مجال الاتجار في المخدرات بمنطقة "الشويطر" صدرت في حقها مذكرة بحث وطنية من أجل الاتجار بالمخدرات واستفادت من الحماية بعدما تعرفت على بعض المتابعين من عناصر الدرك الملكي لتسهيل مأموريتها.

وعلى إثر ذلك تم توقيف العناصر الثلاثة للدرك وأخضعوا لتحقيق معمق قبل عرضهم على أنظار وكيل الملك بابتدائية "إمنتانوت" الذي قرر متابعتهم بتهمة الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة طبقا للفصل 268 من المسطرة الجنائية وحكم على ضابط بسنة حبسا نافذا فيما جرى تبرئة ضابطين آخرين من التهم المنسوبة إليهما.