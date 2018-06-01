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سعد الدين العثماني يبرز الأولوية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 20:12 سعد الدين العثماني يبرز الأولوية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب | بوليتيك
سعد الدين العثماني يبرز الأولوية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب
أبرز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال مباحثات جمعته مع نائب الرئيس الغابوني بيير كلافي ماغانغا موسوفو، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الثاني لجهة فاس -مكناس المنظم مابين 27 و30 من شهر

شوف تيفي

أبرز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال مباحثات جمعته مع نائب الرئيس الغابوني بيير كلافي ماغانغا موسوفو، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الثاني لجهة فاس -مكناس المنظم مابين 27 و30 من شهر يونيو الجاري بالسياسة التي ينهجها الملك محمد السادس تجاه إفريقيا والأولوية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب -جنوب.

من جهته، أكد نائب الرئيس الغابوني على صدارة العلاقة مع المغرب في سلم العلاقات الغابونية، مشيرا إلى اهتمام الرئيس الغابوني بمشاركة بلاده في المنتدى الاقتصادي لجهة فاس -مكناس، الأمر الذي يجسده إيفاد وفد يترأسه نائب الرئيس.

كما أشار ماغانغا إلى رغبة بلاده في الرقي بمستوى التعاون مع المغرب في عدد من القطاعات، خصوصا القطاع الفلاحي، بالنظر إلى المؤهلات التي تزخر بها الغابون، وإلى طموحها لتطوير العلاقة بين جهة فاس مكناس وجهة مويلا بالغابون.

وأكد نائب الرئيس الغابوني أيضا، على أهمية التعاون العلمي بين البلدين، وهو ما يترجمه عدد الطلبة الغابونيين الذين يتابعون دراستهم بالمغرب.

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المغرب شوف تيفي فاس مكناس سعد الدين العثماني المنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس

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