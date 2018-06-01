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مؤلم... مشاكل عائلية تقود فتاة قاصرة لشنق نفسها بشيشاوة

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 19:32 مؤلم... مشاكل عائلية تقود فتاة قاصرة لشنق نفسها بشيشاوة | مجتمع
مؤلم... مشاكل عائلية تقود فتاة قاصرة لشنق نفسها بشيشاوة
وضعت فتاة قاصرة تبلغ من العمر 14 سنة حدا لحياتها صباح اليوم، وذلك بشنق نفسها بحبل سميك بمنزل أسرتها بدوار ''الرحيات'' جماعة مزوضية إقليم شيشاوة.

شوف تيفي:شيشاوة

وضعت فتاة قاصرة تبلغ من العمر 14 سنة حدا لحياتها صباح اليوم، وذلك بشنق نفسها بحبل سميك بمنزل أسرتها بدوار ''الرحيات'' جماعة مزوضية إقليم شيشاوة.

وأكدت مصادر محلية، أن الهالكة كانت تعيش قيد حياتها مشاكل عائلية تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة جعلتها تفكر في وضع حد لحياتها وذلك بإقدامها على تعليق جسمها بسقف إحدى الغرف بمنزل أسرتها الكائن بالدوار السالف الذكر.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلف حزنا كبيرا في نفوس عائلتها التي صدمت من بشاعة منظر تعليق نفسها بسقف البيت.

واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية التي هرعت لعين المكان، وقامت بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث وذلك بالاستماع لأفراد أسرتها وأخذ إفاداتهم في الموضوع بهدف إنجاز محضر رسمي في النازلة فيما نقلت جثة الهالكة صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شيشاوة مؤلم انتحار فتاة قاصرة شنق نفسها مشاكل عائلية

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