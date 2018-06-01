عاجل..قربالة بأشغال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب ملتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، والتي تجري أطوارها في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، باستئنافية البيضاء، تعرف ملاسنات حادة ومشادة كلامية بين النيابة العامة وهيئة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، والتي تجري أطوارها في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، باستئنافية البيضاء، تعرف ملاسنات حادة ومشادة كلامية بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم، بسبب الملتمس الخاص بإجراء الخبرة على الفيديوهات التي تدين مدير جريدة أخبار اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة، أسندت النظر للمحكمة بخصوص الخبرة على الفيديوهات، وهو الأمر الذي وافقت عليه هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، مشيرا إلى أن المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المتهم، تهربوا بعد التقدم بهذا الملتمس، وأبدوا عدم رغبتهم في إجراء هذه الخبرة.

تجدر الإشارة أن بداية أشغال جلسة اليوم الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين، عرفت عرض القاضي بوشعيب فريح، لمقطع فيديو خاص بالمصرحة "أ.ك"، قبل أن يتم فتح النقاش بخصوص ملتمس إجراء الخبرة على جميع الفيديوهات التي تم عرضها خلال الجلسات السابقة والتي تحتوي على مشاهد جنسية جد صادمة.