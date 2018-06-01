 عاجل..قربالة بأشغال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب ملتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..استئنافية البيضاء تُؤيد أحكام الإعدام و المؤبد في حق هشام مشتري و عشيقته وفاء أرملة البرلماني مرداس | بوليتيك

عاجل..استئنافية البيضاء تُؤيد أحكام الإعدام و المؤبد في حق هشام مشتري و عشيقته ''وفاء'' أرملة

استئنافية مراكش تحدد تاريخ محاكمة دركيين متورطين في الإرتشاء | حوادث و حقوق

استئنافية مراكش تحدد تاريخ محاكمة دركيين متورطين في الإرتشاء

سعد الدين العثماني يبرز الأولوية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب | بوليتيك

سعد الدين العثماني يبرز الأولوية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب

من فاس العريقة نائب رئيس جمهورية الغابون يؤكد أن الوقت قد حان لتدعيم العلاقات الوثيقة جدا القائمة بين بلدينا | بوليتيك

من فاس العريقة نائب رئيس جمهورية الغابون يؤكد أن '' الوقت قد حان لتدعيم العلاقات الوثيقة جدا

مؤلم... مشاكل عائلية تقود فتاة قاصرة لشنق نفسها بشيشاوة | مجتمع

مؤلم... مشاكل عائلية تقود فتاة قاصرة لشنق نفسها بشيشاوة

عاجل..قربالة بأشغال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب ملتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

عاجل..قربالة بأشغال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب ملتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية

عاجل..ملف المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس يدخل للمداولة والنطق بالأحكام بعد لحظات | بوليتيك

عاجل..ملف المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس يدخل للمداولة والنطق بالأحكام بعد لحظات

الرميد يأمل في أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة للمواطنين في القضاء | بوليتيك

الرميد يأمل في أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة للمواطنين في القضاء

بعد ليلة حمراء..شاب يقتل عشيقته بمدينة بني ملال+تفاصيل مثيرة وصادمة | حوادث و حقوق

بعد ليلة حمراء..شاب يقتل عشيقته بمدينة بني ملال+تفاصيل مثيرة وصادمة

برلمانيونا والريع المريح

عاجل..قربالة بأشغال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب ملتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 18:51 عاجل..قربالة بأشغال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب ملتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك
عاجل..قربالة بأشغال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب ملتمس إجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، والتي تجري أطوارها في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، باستئنافية البيضاء، تعرف ملاسنات حادة ومشادة كلامية بين النيابة العامة وهيئة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، والتي تجري أطوارها في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، باستئنافية البيضاء، تعرف ملاسنات حادة ومشادة كلامية بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم، بسبب الملتمس الخاص بإجراء الخبرة على الفيديوهات التي تدين مدير جريدة أخبار اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة، أسندت النظر للمحكمة بخصوص الخبرة على الفيديوهات، وهو الأمر الذي وافقت عليه هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، مشيرا إلى أن المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المتهم، تهربوا بعد التقدم بهذا الملتمس، وأبدوا عدم رغبتهم في إجراء هذه الخبرة.

تجدر الإشارة أن بداية أشغال جلسة اليوم الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين، عرفت عرض القاضي بوشعيب فريح، لمقطع فيديو خاص بالمصرحة "أ.ك"، قبل أن يتم فتح النقاش بخصوص ملتمس إجراء الخبرة على جميع الفيديوهات التي تم عرضها خلال الجلسات السابقة والتي تحتوي على مشاهد جنسية جد صادمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النيابة العامة الفيديوهات أخبار اليوم المحكمة المحامين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..استئنافية البيضاء تُؤيد أحكام الإعدام و المؤبد في حق هشام مشتري و عشيقته وفاء أرملة البرلماني مرداس | بوليتيك

عاجل..استئنافية البيضاء تُؤيد أحكام الإعدام و المؤبد في حق هشام مشتري و عشيقته ''وفاء'' أرملة البرلماني مرداس

سعد الدين العثماني يبرز الأولوية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب | بوليتيك

سعد الدين العثماني يبرز الأولوية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب

من فاس العريقة نائب رئيس جمهورية الغابون يؤكد أن الوقت قد حان لتدعيم العلاقات الوثيقة جدا القائمة بين بلدينا | بوليتيك

من فاس العريقة نائب رئيس جمهورية الغابون يؤكد أن '' الوقت قد حان لتدعيم العلاقات الوثيقة جدا القائمة بين بلدينا''

عاجل..ملف المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس يدخل للمداولة والنطق بالأحكام بعد لحظات | بوليتيك

عاجل..ملف المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس يدخل للمداولة والنطق بالأحكام بعد لحظات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير جدا... جشع مستثمر يدفع به إلى تذمير جبل بحري ومحاولة جمع شاطئ km23 و km25 بأغروض شمال أكادير | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

فيديو خطير جدا... جشع مستثمر يدفع به إلى تذمير جبل بحري ومحاولة جمع شاطئ km23 و km25 بأغروض شمال أكادير

بكل جرأة..نجاة اعتابو ترد على مقاطعي مهرجان موازين و موقف أحلام..هذاك غير البوز | بــووز

بكل جرأة..نجاة اعتابو ترد على مقاطعي مهرجان موازين و موقف أحلام..''هذاك غير البوز''

من قلب مقبرة الشهداء..تفاصيل الجنازة المؤثرة لباشا البرنوصي اللي ضربوه بحجرة كبيرة فالطريق السيار بالبيضاء | بــووز

من قلب مقبرة الشهداء..تفاصيل الجنازة المؤثرة لباشا البرنوصي اللي ضربوه بحجرة كبيرة فالطريق السيار بالبيضاء

لحظة القبض على 2 شفارة فحي اسباتة بالبيضاء..شوفو شحال ديال التيليفونات لقاو عندهم | بــووز

لحظة القبض على 2 شفارة فحي اسباتة بالبيضاء..شوفو شحال ديال التيليفونات لقاو عندهم

﻿

آخر المستجدات

عاجل..استئنافية البيضاء تُؤيد أحكام الإعدام و المؤبد في حق هشام مشتري و عشيقته وفاء أرملة البرلماني مرداس | بوليتيك
منذ 5 دقائق

عاجل..استئنافية البيضاء تُؤيد أحكام الإعدام و المؤبد في حق هشام مشتري و عشيقته ''وفاء'' أرملة

استئنافية مراكش تحدد تاريخ محاكمة دركيين متورطين في الإرتشاء | حوادث و حقوق

استئنافية مراكش تحدد تاريخ محاكمة دركيين متورطين في الإرتشاء

سعد الدين العثماني يبرز الأولوية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب | بوليتيك

سعد الدين العثماني يبرز الأولوية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب

من فاس العريقة نائب رئيس جمهورية الغابون يؤكد أن الوقت قد حان لتدعيم العلاقات الوثيقة جدا القائمة بين بلدينا | بوليتيك

من فاس العريقة نائب رئيس جمهورية الغابون يؤكد أن '' الوقت قد حان لتدعيم العلاقات الوثيقة جدا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.