عاجل..ملف المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس يدخل للمداولة والنطق بالأحكام بعد لحظات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ملف جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ومباشرة بعد عقد آخر جلسة جرت أطوراها باستئنافية البيضاء، دخل قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو، إلى المداولة من أجل إصدار

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن ملف جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ومباشرة بعد عقد آخر جلسة جرت أطوراها باستئنافية البيضاء، دخل قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو، إلى المداولة من أجل إصدار الأحكام النهائية في حق المتورطين.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي الحسن الطلفي من المنتظر أن يعلن بعد لحظات عن الأحكام الصادرة في حق المتورطين الأربعة في هذه الجريمة، مشيرا إلى أن "هشام مشتري" المتهم الرئيسي وعشيقته "وفاء" أرملة الضحية، وصديقتها "الشوافة"، و"حمزة.م"، تشبثوا جميعا في آخر كلمة لهم خلال جلسة اليوم بالبراءة.

تجدر الإشارة إلى أن استئنافية مدينة الدار البيضاء، قضت ابتدائيا قبل أشهر بالإعدام في حق "هشام مشتري" والمؤبد في حق "وفاء" أرملة الضحية، والسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق "حمزة.م" و10 سنوات في حق "رقية.ش" الملقبة بالشوافة.