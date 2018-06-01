الرميد يأمل في أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة للمواطنين في القضاء ﻿

عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن أمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف.

شوف تيفي

عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن أمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف.

وقد أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح صحفي اليوم، تم تعميمه إعلاميا، وتوصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، :''إن الاحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة، التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام، تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات''.

وأضاف الرميد: ''معلوم أن القضية ستعاد مناقشتها، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية''.

وعبر الرميد عن أمله بالقول:'' أملي كبير أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة''.