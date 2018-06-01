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بعد ليلة حمراء..شاب يقتل عشيقته بمدينة بني ملال+تفاصيل مثيرة وصادمة | حوادث و حقوق

بعد ليلة حمراء..شاب يقتل عشيقته بمدينة بني ملال+تفاصيل مثيرة وصادمة

برلمانيونا والريع المريح

بعد ليلة حمراء..شاب يقتل عشيقته بمدينة بني ملال+تفاصيل مثيرة وصادمة

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 18:32 بعد ليلة حمراء..شاب يقتل عشيقته بمدينة بني ملال+تفاصيل مثيرة وصادمة | حوادث و حقوق
بعد ليلة حمراء..شاب يقتل عشيقته بمدينة بني ملال+تفاصيل مثيرة وصادمة
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بني ملال ، يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، من فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها شابة في عقدها الثالث، وذلك عقب إيقاف شاب في عقده الثاني، للاشتباه في تورطه في هذه الجريمة.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بني ملال ، يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، من فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها شابة في عقدها الثالث، وذلك عقب إيقاف شاب في عقده الثاني، للاشتباه في تورطه في هذه الجريمة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 27 سنة، تم إيقافه للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد التي كانت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 37 سنة، كانت مصالح الشرطة ببني ملال قد عاينت يوم السبت 23 من الشهر الجاري جثتها، التي تحمل آثار عنف قبل أن تكشف التحريات والأبحاث مدعومة بالخبرات التقنية و العلمية عن تشخيص هوية المشتبه به وتوقيفه، والذي تبين أنه يقطن بنفس الحي مسرح الجريمة وأنه على معرفة بالضحية وقد اقترف جريمته جراء خلاف بينهما بعدما قضيا الليلة معا.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه به رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد كل ملابسات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المشتبه به بني ملال الفعل الإجرامي

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