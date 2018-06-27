 بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص تاجرين للمخدرات بغاو يرشيو البوليس بـ 20 ألف درهم بالبيضاء ﻿
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بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص تاجرين للمخدرات بغاو يرشيو البوليس بـ 20 ألف درهم بالبيضاء

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 17:49 بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص تاجرين للمخدرات بغاو يرشيو البوليس بـ 20 ألف درهم بالبيضاء | مجتمع
بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص تاجرين للمخدرات بغاو يرشيو البوليس بـ 20 ألف درهم بالبيضاء
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فإنه وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم

''شوف تيفي''

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي"، فإنه وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 27 يونيو الجاري، من توقيف شخصين متلبسين بحيازة 2000 قرص مخدر من نوع إكستازي.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه بهما، البالغين من العمر 22 و32 سنة، من طرف عناصر الشرطة بمنطقة أمن البيضاء - آنفا على متن دراجة نارية، حيث حاولا إرشاء العناصر الأمنية بمبلغ 20 ألف درهم مقابل إخلاء سبيلهما، لكن محاولتهما باءت بالفشل بعدما حرص عناصر الشرطة على تطبيق القانون ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكد المصدر ذاته أن المشتبه بهما، تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره فرقة الشرطة القضائية بأمن آنفا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية العناصر الأمنية الإكستازي

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