 المجلس الأوروبي يوافق على طلب المغرب الانضمام لوضع ''الشريك من أجل الديمقراطية المحلية'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص تاجرين للمخدرات بغاو يرشيو البوليس بـ 20 درهم بالبيضاء | مجتمع

بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص تاجرين للمخدرات بغاو يرشيو البوليس بـ 20 درهم بالبيضاء

بنجلون : مشروع مدينة محمد السادس طنجة- تيك يعرف حصيلة إنجازات مقنعة | بوليتيك

بنجلون : مشروع مدينة محمد السادس ''طنجة- تيك'' يعرف حصيلة إنجازات مقنعة

مشاكل بنيوية معقدة تواجه برنامج مدن بدون صفيح | بوليتيك

مشاكل بنيوية معقدة تواجه برنامج ''مدن بدون صفيح''

المجلس الأوروبي يوافق على طلب المغرب الانضمام لوضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية | بوليتيك

المجلس الأوروبي يوافق على طلب المغرب الانضمام لوضع ''الشريك من أجل الديمقراطية المحلية''

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو لإحدى المصرحات | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو لإحدى المصرحات

عاجل...مصرع أربعيني بعدما دهسته سيارة فاخرة بإنزكان | حوادث و حقوق

عاجل...مصرع أربعيني بعدما دهسته سيارة فاخرة بإنزكان

نجاة عتابو للمقاطعين: ماشي كلشي مقاطع و جمهوري غادي يتبعني | ثقافة و فنون

نجاة عتابو للمقاطعين: ماشي كلشي مقاطع و جمهوري غادي يتبعني

عاجل..بعد مصرع باشا البرنوصي: المصالح الأمنية تعتقل شخصا ملقبا بـ ولد بهلول+صور | حوادث و حقوق

عاجل..بعد مصرع باشا البرنوصي: المصالح الأمنية تعتقل شخصا ملقبا بـ ''ولد بهلول''+صور

الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء مراكز إيواء للمهاجرين بالمغرب | دولي

الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء مراكز إيواء للمهاجرين بالمغرب

برلمانيونا والريع المريح

المجلس الأوروبي يوافق على طلب المغرب الانضمام لوضع ''الشريك من أجل الديمقراطية المحلية''

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 17:28 المجلس الأوروبي يوافق على طلب المغرب الانضمام لوضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية | بوليتيك
المجلس الأوروبي يوافق على طلب المغرب الانضمام لوضع ''الشريك من أجل الديمقراطية المحلية''
وافق مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع للمجلس الأوروبي بستراسبورغ، مؤخرا على منح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية.

شوف تيفي:

وافق مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع للمجلس الأوروبي بستراسبورغ، مؤخرا على منح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية.

ويندرج هذا الوضع، الذي أحدث سنة 2014، في إطار سياسة الجوار للمجلس الأوروبي ويوفر لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط إطارا متميزا للحوار المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.

وأوضح بلاغ القنصلية العامة للمملكة بستراسبورغ يوم أمس الثلاثاء، أن هذه الموافقة تأتي لتؤكد '' الزخم الذي تعرفه الشراكة التي تربط المغرب بالمجلس الأوروبي، والتي تندرج منذ إطلاقها في دينامية تطورية ما فتئت تأخذ منحى تصاعديا مكن من إغنائها وتعزيزها ''.

وذكرت رئيسة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية ''غودرون موسلير تورنستوم''، بهذه المناسبة، بأن ''المملكة المغربية شريك قديم للمجلس الأوروبي وتشارك في عدد من هيئاته كلجنة البندقية، ومركز شمال – جنوب، ومجموعة بومبيدو والجمعية البرلمانية ''.

وأضافت ذات المتحدثة '' بالتحاقها بجمعية المنتخبين المحليين والجهويين، تؤكد السلطات المغربية إرادتها في ترسيخ الديمقراطية المحلية المغربية في قيم المجلس الأوروبي وفي مبادئ الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي ''.

وأكدت أن المغرب ''القوي بالتزامه الذي لا رجعة فيه لفائدة تطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز اللامركزية القائمة على خصوصياته المؤسساتية والثقافية ''، ينخرط من خلال هذا الوضع في ''مواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يهدف، ليس فقط إلى تعزيز الديمقراطية المحلية والتشاركية، بل إلى أن يصبح رافعة لجعل الجهات فاعلة في التنمية الشاملة المندمجة والمستدامة للمغرب ''.

وأبرز بلاغ القنصلية العامة للمملكة بستراسبورغ أن المغرب يعتبر أول بلد من الحوض الجنوبي للمتوسط يتقدم بطلب الانضمام لهذه الهيئة الأوروبية، مؤكدا أن الطلب المغربي تقدم به إلى رئاسة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية في 30 ماي الماضي، وزير الداخلية ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية ورئيس جمعية جهات المغرب.

ويقترح مشروع القرار منح وضع الشريك للمملكة المغربية من خلال إسناد الوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم. وسيتم عرض هذا النص من أجل المصادقة خلال الدورة الـ 35 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية الذي سينعقد بستراسبورغ ما بين 6 و8 نونبر القادم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أوروبا الاتحاد الانضمام طلب موافقة الديمقراطية المحلية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بنجلون : مشروع مدينة محمد السادس طنجة- تيك يعرف حصيلة إنجازات مقنعة | بوليتيك

بنجلون : مشروع مدينة محمد السادس ''طنجة- تيك'' يعرف حصيلة إنجازات مقنعة

مشاكل بنيوية معقدة تواجه برنامج مدن بدون صفيح | بوليتيك

مشاكل بنيوية معقدة تواجه برنامج ''مدن بدون صفيح''

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو لإحدى المصرحات | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو لإحدى المصرحات

حزب بنعبد الله المشارك في الحكومة غير راضٍ عن أدائها | بوليتيك

حزب بنعبد الله المشارك في الحكومة غير راضٍ عن أدائها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حــالة جد مؤثرة..ولدها مريض بالسرطان والأم معندهاش 1800درهم باش دير ليه الراديو فكازا | حالة خاصة
منذ 22 دقيقة

حــالة جد مؤثرة..ولدها مريض بالسرطان والأم معندهاش 1800درهم باش دير ليه الراديو فكازا

خاصكم تحيدو الصكع | بــووز

خاصكم تحيدو ''الصكع''

كاميرات مراقبة بتقنيات خاصة لضمان سلامة جمهور مهرجان موازين | بــووز

كاميرات مراقبة بتقنيات خاصة لضمان سلامة جمهور مهرجان موازين

بالفيديو..بعد دخولها في غيبوبة..الملك يتكلف بعلاج الفنانة نادية أيوب | بــووز

بالفيديو..بعد دخولها في غيبوبة..الملك يتكلف بعلاج الفنانة نادية أيوب

﻿

آخر المستجدات

بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص تاجرين للمخدرات بغاو يرشيو البوليس بـ 20 درهم بالبيضاء | مجتمع
منذ 10 دقائق

بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص تاجرين للمخدرات بغاو يرشيو البوليس بـ 20 درهم بالبيضاء

بنجلون : مشروع مدينة محمد السادس طنجة- تيك يعرف حصيلة إنجازات مقنعة | بوليتيك

بنجلون : مشروع مدينة محمد السادس ''طنجة- تيك'' يعرف حصيلة إنجازات مقنعة

مشاكل بنيوية معقدة تواجه برنامج مدن بدون صفيح | بوليتيك

مشاكل بنيوية معقدة تواجه برنامج ''مدن بدون صفيح''

المجلس الأوروبي يوافق على طلب المغرب الانضمام لوضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية | بوليتيك

المجلس الأوروبي يوافق على طلب المغرب الانضمام لوضع ''الشريك من أجل الديمقراطية المحلية''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.