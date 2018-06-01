عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو لإحدى المصرحات ﻿

تشهد استئنافية مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم جد ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار

"شوف تيفي"

تشهد استئنافية مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم جد ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر .

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، ومباشرة بعد انطلاق أشغال جلسة المحاكمة، عرض مقطع فيديو خاص بالمصرحة "أ.ك".

وأشار المصدر ذاته إلى أن أشغال الجلسة، تعرف حضور بعض المشتكيات، بالإضافة إلى حضور مجموعة من المحامين، خاصة المكلفين بالدفاع عن المطالبات بالحق المدني.



