عاجل...مصرع أربعيني بعدما دهسته سيارة فاخرة بإنزكان ﻿

لقي شخص أربعيني مصرعه قبل قليل، بعدما دهسته سيارة فاخرة من نوع ''رونج روفر'' بمقربة من ضريح الحاج ''سيدي مبارك'' بإنزكان.

شوف تيفي:إنزكان

لقي شخص أربعيني مصرعه قبل قليل، بعدما دهسته سيارة فاخرة من نوع "رونج روفر" بمقربة من ضريح الحاج "سيدي مبارك" بإنزكان.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالحادث راجع إلى ترك شخص لسيارته بمربد للسيارات ومنح مفاتيحها لحارس المربد ما حذا به إلى امتطائها ومحاولة ركنها في أحد زوايا المربد ولم ينتبه لشخص أربعيني كان بالمكان ودهسه في مشهد مروع أرداه قتيلا على الفور.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان وقامت بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث، فيما جرى توقيف الحارس ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، في الوقت الذي نقلت فيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات.