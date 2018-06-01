 نجاة عتابو للمقاطعين: ماشي كلشي مقاطع و جمهوري غادي يتبعني ﻿
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نجاة عتابو للمقاطعين: ماشي كلشي مقاطع و جمهوري غادي يتبعني | ثقافة و فنون

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نجاة عتابو للمقاطعين: ماشي كلشي مقاطع و جمهوري غادي يتبعني

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 17:02 نجاة عتابو للمقاطعين: ماشي كلشي مقاطع و جمهوري غادي يتبعني | ثقافة و فنون
نجاة عتابو للمقاطعين: ماشي كلشي مقاطع و جمهوري غادي يتبعني
صرحت الفنانة الشعبية نجاة عتابو في ندوة صحفية نظمت عشية يومه الأربعاء، على هامش فعاليات النسخة 17 من مهرجان موازين أنه ''لا يمكننا تعميم المقاطعة'' و أكدت أن جمهورها وفي لها و لفنها و تتوقع حضوره من

شوف تيفي : علاء الصنوبري

صرحت الفنانة الشعبية نجاة عتابو في ندوة صحفية نظمت عشية يومه الأربعاء، على هامش فعاليات النسخة 17 من مهرجان موازين أنه ''لا يمكننا تعميم المقاطعة'' و أكدت أن جمهورها وفي لها و لفنها و تتوقع حضوره من كافة أرجاء المملكة .

وأضافت نجاة عتابو : “باش نكون واضحة معاكم ماشي كلشي مقاطع و هاذ المقاطعة ماهي غير خبث و أنا جمهوري غادي يتبعني و تاصلوا بيا الناس من كل المدن المقاطعة و الجمهور ما كيعاتبش الفنان و خاصة الشعبي'' .

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان موازين إيقاعات العالم يستضيف هذه الدورة ثلة من المغنيين المغاربة و العرب كالفنانة أحلام و صابر الرباعي و آخرين ممن بصموا الساحة الفنية.

‫شوف تيفي

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نجاة عتابو موازين.مقاطعة.سهرة.علاء الصنوبري.شوف تيفي.المغرب. الرباط

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