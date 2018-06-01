نجاة عتابو للمقاطعين: ماشي كلشي مقاطع و جمهوري غادي يتبعني ﻿

صرحت الفنانة الشعبية نجاة عتابو في ندوة صحفية نظمت عشية يومه الأربعاء، على هامش فعاليات النسخة 17 من مهرجان موازين أنه ''لا يمكننا تعميم المقاطعة'' و أكدت أن جمهورها وفي لها و لفنها و تتوقع حضوره من

شوف تيفي : علاء الصنوبري

صرحت الفنانة الشعبية نجاة عتابو في ندوة صحفية نظمت عشية يومه الأربعاء، على هامش فعاليات النسخة 17 من مهرجان موازين أنه ''لا يمكننا تعميم المقاطعة'' و أكدت أن جمهورها وفي لها و لفنها و تتوقع حضوره من كافة أرجاء المملكة .

وأضافت نجاة عتابو : “باش نكون واضحة معاكم ماشي كلشي مقاطع و هاذ المقاطعة ماهي غير خبث و أنا جمهوري غادي يتبعني و تاصلوا بيا الناس من كل المدن المقاطعة و الجمهور ما كيعاتبش الفنان و خاصة الشعبي'' .

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان موازين إيقاعات العالم يستضيف هذه الدورة ثلة من المغنيين المغاربة و العرب كالفنانة أحلام و صابر الرباعي و آخرين ممن بصموا الساحة الفنية.