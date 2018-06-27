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عاجل..بعد مصرع باشا البرنوصي: المصالح الأمنية تعتقل شخصا ملقبا بـ ''ولد بهلول''+صور

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 16:57 عاجل..بعد مصرع باشا البرنوصي: المصالح الأمنية تعتقل شخصا ملقبا بـ ولد بهلول+صور | حوادث و حقوق
عاجل..بعد مصرع باشا البرنوصي: المصالح الأمنية تعتقل شخصا ملقبا بـ ''ولد بهلول''+صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيصاء، أوقفت يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، شخصا يشتبه في تورطه في الحادث الذي خلف مصرع باشا منطقة البرنوصي، عصر أمس الثلاثاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيصاء، أوقفت يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، شخصا يشتبه في تورطه في الحادث الذي خلف مصرع باشا منطقة البرنوصي، عصر أمس الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشخص ملقب بـ ''ولد بهلول'' يقطن بالحي الصفيحي ''الرحامنة'' بسيدي مومن، وهو من ذوي السوابق العدلية نظرا لتورطه في الهجوم على سيارات تابعة للشرطة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، تحقق معه للكشف إن كانت له علاقة برشق سيارة باشا البرنوصي بحجارة بالطريق السيار ما تسبب في مصرعه.

وأكد ذات المصدر أن ''ولد بهلول'' وإلى حدود الساعة مجرد مشتبه به، والمصالح الأمنية، تحاول الكشف عن تفاصيل وظروف وملابسات النازلة للتأكد من هوية المتورط الرئيسي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ولد بهلول مدينة الدار البيضاء الشرطة باشا البرنوصي

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