حزب بنعبد الله المشارك في الحكومة غير راضٍ عن أدائها ﻿

عبر حزب التقدم والاشتراكية الذي يقوده، نبيل بنعبد الله، عن رفضه وعدم اقتناعه بأداء الحكومة التي يشارك فيها، من خلال بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب.

شوف تيفي

عبر حزب التقدم والاشتراكية الذي يقوده، نبيل بنعبد الله، عن رفضه وعدم اقتناعه بأداء الحكومة التي يشارك فيها، من خلال بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب.

وتناول بلاغ الحزب الذي توصلت '' شوف تيفي'' بنسخة منه، الأداء البرلماني والحكومي، وذلك بارتباط مع الأوضاع المعيشية لأوسع الفئات الاجتماعية، مؤكدا على التحليل والمواقف الصادرة عنه في الفترة الأخيرة، خاصة من حيث ضرورة العمل الجاد والمسؤول والجريء من أجل تجاوز وضعية الارتباك والانتظارية الحالية، والانكباب على اتخاذ ما يلزم من مبادرات، والسعي إلى بلورة السياسات العمومية والقطاعية الكفيلة بتحسين ظروف عيش جماهير الشعب المغربي وخاصة منها الفئات المستضعفة وبإرساء عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.

وطالب حزب الكتاب الحكومة، ومختلف أطراف الأغلبية، يوم أمس في بلاغه، بتكثيف الحضور السياسي والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية واتخاذ المبادرات الإصلاحية الضرورية مشددا على ضرورة أن تستأنف مكونات الأغلبية اللقاءات التنسيقية في إطار هيئة الأغلبية قصد بلورة الحلول الممكنة للقضايا المطروحة واتخاذ ما يلزم من مبادرات لتفعيلها على أرض الواقع.