وزيرة البيئة والنقل والطاقة السويسرية تزور المغرب غدا الخميس ﻿

تقوم وزيرة البيئة والنقل والطاقة السويسرية دوريس لوتهارد، غدا الخميس، بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد يضم فاعلين اقتصاديين.

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تقوم وزيرة البيئة والنقل والطاقة السويسرية دوريس لوتهارد، غدا الخميس، بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد يضم فاعلين اقتصاديين.

وتأتي هذه الزيارة وفق بلاغ لوزارة البيئة والنقل والطاقة السويسرية نشرته بموقعها الرسمي، عقب التوقيع في 30 يناير الماضي بجنيف على مذكرة تفاهم بين المغرب وسويسرا.

وحسب ذات المصدر، فإن هذا التصريح بالنوايا الرامي إلى تعزيز التعاون بين سويسرا والمغرب في مجال الطاقة ''يجب أن يجد الآن طريقه نحو التطبيق ''.

وستجري الوزيرة السويسرية لوتهارد خلال هذه الزيارة محادثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

ويضم الوفد المرافق للوزيرة لوتهارد، حسب البلاغ، ممثلين عن قطاع الاقتصاد ومجالات الطاقة والنقل ومعالجة المياه، مؤكدا على أن المحادثات ستهم بالأساس '' إمكانيات التعاون مع المغرب ''.