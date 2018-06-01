53 في المائة من المثليين تعرضوا للاعتداء والاغتصاب ﻿

كشف استطلاع للرأي أن 53 في الماءة من المثليين، تعرضوا للاعتداء بفرنسا خلال السنوات الأخيرة، في العديد من المدن الفرنسية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''20minutes'' الفرنسي يومه الأربعاء 27 يونيو 2018.

''شوف تيفي''

كشف استطلاع للرأي أن 53 في الماءة من المثليين، تعرضوا للاعتداء بفرنسا خلال السنوات الأخيرة، في العديد من المدن الفرنسية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''20minutes'' الفرنسي يومه الأربعاء 27 يونيو 2018.

وأوضح الموقع الفرنسي أن 28 في المائة من المثليين، تعرضوا للشتم والسب، بينما تعرض 24 في المائة للتحرش الجنسي، و18 في المائة، تعرضوا للتهديد بالكشف عن ميولاتهم الجنسية للأقارب والزملاء والجيران، بالإضاقة إلى أن 11 في المائة منهم تعرضوا للاغتصاب.

وأكد الموقع أن رفض المثلية قوي جدا في المجتمع الفرنسي، حيث تعرض العديد من المثليين لاعتداءات جسدية في الأسرة والعمل والمدرسة وفي المناطق الحضرية والقروية، مشيرا إلى أن 44 في المائة فقط يعترفون بميولاتهم الجنسية بشكل علني.