 النيران تلتهم غابة وسط عمالة إنزكان أيت ملول ﻿
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النيران تلتهم غابة وسط عمالة إنزكان أيت ملول

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 15:59 النيران تلتهم غابة وسط عمالة إنزكان أيت ملول | حوادث و حقوق
النيران تلتهم غابة وسط عمالة إنزكان أيت ملول
اندلع حريق مهول ليلة أمس الثلاثاء بالشريط الغابوي ل''أدميم'' بالجماعة الترابية التمسية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول وأتت النيران على جزء هام من الغطاء النباتي المشكل للغابة قبل أن تتدخل عناصر

شوف تيفي:أيت ملول

اندلع حريق مهول ليلة أمس الثلاثاء بالشريط الغابوي ل''أدميم'' بالجماعة الترابية التمسية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول وأتت النيران على جزء هام من الغطاء النباتي المشكل للغابة قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية وقامت بالسيطرة على ألسنة اللهب مجنبة المنطقة كارثة بيئية حقيقية.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحريق تجهل لحدود الساعة أسبابه، فيما رجحت بعض المصادر أن يكون ناجما عن فعل بشري.

هذا واستنفر الحريق مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية التي هرعت لعين المكان وقامت بالسيطرة على ألسنة النيران قبل توسع رقعتها، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا حول حيثيات وملابسات الحريق لتحديد أسبابه الحقيقية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت ملول حريق مهول غابة التمسية يستنفر مصالح الدرك الملكي

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