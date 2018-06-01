 وزارة الصحة تدخل على خط فيديو الذي يظهر شخصا يحتجز ممرضا وحارس أمن خاص بمستشفى بأولاد تايمة ﻿
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وزارة الصحة تدخل على خط فيديو الذي يظهر شخصا يحتجز ممرضا وحارس أمن خاص بمستشفى بأولاد تايمة

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 15:42 وزارة الصحة تدخل على خط فيديو الذي يظهر شخصا يحتجز ممرضا وحارس أمن خاص بمستشفى بأولاد تايمة | مجتمع
وزارة الصحة تدخل على خط فيديو الذي يظهر شخصا يحتجز ممرضا وحارس أمن خاص بمستشفى بأولاد تايمة
مازالت تداعيات مقطع الفيديو المتداول بشكل واسع عبر صفحات الفيسبوك خلال الأسبوع الماضي والذي يظهر فيه شخص يقوم بالهجوم على مستشفى محلي بأولاد تايمة واحتجاز ممرض والاعتداء على حارس أمن خاص (مازالت)

شوف تيفي:أولاد تايمة

مازالت تداعيات مقطع الفيديو المتداول بشكل واسع عبر صفحات الفيسبوك خلال الأسبوع الماضي والذي يظهر فيه شخص يقوم بالهجوم على مستشفى محلي بأولاد تايمة واحتجاز ممرض والاعتداء على حارس أمن خاص (مازالت) متواصلة، بعدما تقدمت وزارة الصحة بشكاية ضد بطل الفيديو والذي حررت بموجبها مذكرة بحث في حقه وجرى اعتقاله.

وتأتي هذه الشكاية في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى حماية مؤسسات وأطرها وشغيلتها من الاعتداءات، وذلك عبر متابعة المعتدين قضائيا.

وتعود حيثيات الحادث إلى يوم الثلاثاء قبل الماضي بعدما قامت عدد من الصفحات الفيسبوكية بنشر فيديو خطير، يظهر شخصا في حالة غير طبيعية يقتحم مستشفى محليا بأولاد تايمة، ويقدم على احتجاز ممرض وحارس أمن خاص، موجها لهما سيلا من الشتائم والكلمات النابية، مهددا إياهما بالاعتداء عليهما، وقام بتوثيق عمليته الإجرامية ببث الفيديو عبر ''اللايف'' بالفيسبوك، وهو ما خلف موجة من ردود الفعل المتباينة بين النشطاء الفيسبوكيين وحالة من الذعر والهلع في صفوف رواد ومستخدمي المرفق العمومي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة وزارة الصحة رفع دعوة قضائية فيديو احتجاز ممرض حارس أمن خاص مستشفى محلي مصالح الأمن على الخط

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