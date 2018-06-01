وزير الصحة: 4 في المائة من المغاربة يتعاطون المخدرات.. و2 في المائة للكحول ﻿

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف يوم 26 يونيو، من كل سنة، قال وزير الصحة أنس الدكالي، إن نسبة التعاطي للمخدرات بكل أنواعها في المغرب وصلت إلى 4.1 بالمائة، بحسب الإحصائيات الوطنية،

شوف تيفي

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف يوم 26 يونيو، من كل سنة، قال وزير الصحة أنس الدكالي، إن نسبة التعاطي للمخدرات بكل أنواعها في المغرب وصلت إلى 4.1 بالمائة، بحسب الإحصائيات الوطنية، مضيفا أن المغرب استقبل 27.620 مدمنا بمراكز الإدمان.

الندوة التي نظمتها، يوم أمس الثلاثاء، جمعية ''محاربة السيدا'' بتنسيق وبشراكة مع مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان ''إعمال مقاربة سياسية جديدة في مجال تعاطي المخدرات مبنية على الصحة، التنمية وحقوق الإنسان''، تأتي في سياق دولي ووطني يهدف إلى تقوية الوقاية وعلاج اضطرابات الإدمان على المؤثرات العقلية في أفق 2030، في إطار منظمة الأمـم المتحـدة، من أجل اعتماد مقاربة الصحة العمومية في مواجهة مشكل المخدرات.

وأضاف الوزير في كلمته أن الأرقام الوطنية التي أسفرت عنها نتائج البحث الوطني الميداني الذي أجري خلال سنوات 2003-2006 ضمن الساكنة العامة المغربية من 15 سنة فما فوق، تشير إلى أن نسبة التعاطي للمخدرات بكل أنواعها تصل إلى 4.1 في المائة أي ما يقدر ب 800.000 شخص وأن تعاطى المخدرات ببلادنا يتسم بهيمنة التعاطي للقنب الهندي بنسبة 3.93 في المائة، و بتعاطي الكحول بنسبة 2 في المائة، أي ما يعادل 425.606 شخصا، واستهلاك المؤثرات العقلية بنسبة 0.18 في المائة والمذيبات solvants بنسبة 0.04 في المائة.

وإلى جانب هذا النوع من المخدرات، تشير الإحصائيات الوطنية، بحسب كلمة الوزير، إلى تعاطي المخدرات القابلة للحقن، كالكوكايين بنسبة 0.05 في المائة والمواد الأفيونية بنسبة 0.02 في المائة، والتي قد تتسبب في مضاعفات على الصحة العامة، مثل انتشار التعفنات (كالسيدا والالتهاب الفيروسي الكبدي ''بي'' و''سي''، والأمراض المنقولة جنسيا و داء السل).

وللتصدي لهذه الآفة، يضيف الوزير، اعتمدت وزارة الصحة استراتيجية وطنية تهدف إلى القضاء على الإدمان على المخدرات بالمغرب، وذلك بعدة وسائل، منها توسيع شبكة التغطية فيما يخص المراكز النفسية-الاجتماعية المتخصصة في طب الإدمان، وتحسين الولوج لاستشارات الطب النفسي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة لاضطرابات الإدمان والأمراض النفسية المصاحبة لها.



وبالإضافة إلى دعم الكفاءات وبرامج التكوين المستمر لجميع العاملين والمتدخلين، ودعم البرامج الوقائية من الأمراض التعفنية، عرض الوزير المجهودات التي مكنت من تقليص خطر الظاهرة، وتتمثل في إحداث 12 مراكز متخصصا في علاج الإدمان، بكل من الرباط، وجدة، الناظور، تطوان، مراكش، الدار البيضاء، طنجة (3 مراكز)، أكادير، مكناس وفاس.

كما تم إحداث مصالح استشفائية جامعية مختصة في علاج الإدمان بكل من الدار البيضاء سلا وفاس. وسيتم تعزيز هذا بإنشاء مراكز ونقط استشارية متخصصة بكل من مكناس، الحسيمة، العرائش، القصر الكبير، أصيلا، شفشاون، وبركان والقنيطرة بالإضافة إلى وحدات استشفائية بكل من القنيطرة وأكادير، وذلك ضمن برنامج 2018-2022 للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان، وفق الوزير الدكالي.

في نفس السياق، يضيف الدكالي أنه تم استقبال وتتبع حوالي 27.620 مدمن بمراكز الإدمان منذ انطلاق العمل بالخطة الوطنية، منهم 6.690 لا يزالوا يستفيدون من خدمات هذه المراكز، وكذلك وضع برنامج العلاج الاستبدالي للمدمنين على المخدرات القابلة للحقن والذي يستفيد منه حاليا 1.629 مريض. هذا البرنامج، بحسب الوزير تم توسيعه منذ 2014 لتمكين السجناء المدمنين على هذه المخدرات من متابعة علاجهم الاستبدالي داخل الوسط السجنى.

يذكر أن ظاهرة استهلاك المخدرات، تعرف انتشارا واسعا على المستوى العالمي، حيث تشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم لسنة 2016 أن حوالي شخص واحد من كل 20 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة قد تعاطى لاستهلاك -على الأقل- مخدِّراً واحدا خلال السنة وأن حوالي 29 مليونا شخص مدمنون على المخدِّرات في العالم، من ضمنهم 12 مليوناً يستعملون المخدِّرات عبر الحقن. وتتشكل خطورة هذه السلوكيات أيضا في المضاعفات الصحية الخطيرة كالإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والتهابات الكبد الفروسي وداء السل، بالإضافة إلى الوفيات المبكرة.