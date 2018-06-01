زوج يلقى مصرعه على يد شقيق زوجته بإقليم أزيلال ﻿

لقي رجل ستيني مصرعه على يد شقيق زوجته الأربعيني يومه الأربعاء ببين الويدان-إقليم أزيلال.

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لقي رجل ستيني مصرعه على يد شقيق زوجته الأربعيني يومه الأربعاء ببين الويدان-إقليم أزيلال.

ووفق مصادر محلية، فإن وفاة الزوج جاءت عقب نشوب خلاف بينه وبين شقيق زوجته حيث أقدم الأخير على ضرب الزوج على مستوى الرأس بواسطة حجارة ليلقى مصرعه وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأمام هذا الأمر، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة الخطيرة على أن يتم تقديم شقيق زوجة الراحل على أنظار العدالة.

ومن جهته، تم نقل جثة الزوج الراحل، إلى مستود الأموات التابع للمستشفى الجهوي ببني ملال لإخضاعها للتشريح الطبي.