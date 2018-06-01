تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص تعرض مغربيات للتحرش الجنسي بحقول الفراولة بإسبانيا ﻿

بعد أسابيع من الكشف عن تفاصيل صادمة بخصوص ما تتعرض له عاملات مغربيات بحقول ''الفريز'' بإسبانيا، أشارت وكالة ''فرانس بريس''، يومه الأربعاء 27 يونيو، إلى أن شكاوى تقدمت بها عاملات موسميات مغربيات ضد

''شوف تيفي''

بعد أسابيع من الكشف عن تفاصيل صادمة بخصوص ما تتعرض له عاملات مغربيات بحقول ''الفريز'' بإسبانيا، أشارت وكالة ''فرانس بريس''، يومه الأربعاء 27 يونيو، إلى أن شكاوى تقدمت بها عاملات موسميات مغربيات ضد أرباب العمل في إسبانيا، تثير ردود فعل قوية في الأندلس حيث تعمل 16 ألف أم شابة من المغرب هذا العام في قطاف الفراولة في ظروف تضعهن في ''موقع ضعف''.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن ثماني مغربيات وأربع إسبانيات يقطفن الفاكهة في ثلاثة حقول مختلفة، عبرن عن استيائهن من المضايقات خلال العمل وتحرش جنسي بالإضافة إلى عمليات اغتصاب أو محاولات لهذه الغاية، مبرزة أن فيليب لوخان المحامية لإحدى هؤلاء النساء، قالت: ''إن هناك العشرات الأخريات يمنعهن الخوف الشديد من القيام بذلك أو عدن إلى المغرب''.

وأبرزت الوكالة أن عدد المغربيات اللواتي تم توظيفهن مباشرة من بلادهن لموسم الفراولة، ارتفع من 200 في العام 2001 إلى أكثر من 16 ألفا هذا العام، وقد ذكر استاذ الاقتصاد خوسيه ماريا سومبسي الذي يدير منظمة ''اقتصاديون بلا حدود'' أن ''إسبانيا هي المصدر الأول للفاكهة والخضار في أوروبا''، لكن في مناطق ''الزراعة المكثفة لم يعد هناك أي يد عاملة إسبانية تقريبا''.

وأشارت الوكالة إلى أنه وللترشح من أجل العمل لا بد أن يكون المتقدم امرأة بين 18 و45 عاما من تملك ''صحة جيدة'' ويقل ''عمر أطفالها عن 14 عاما'' لضمان عودتهن إلى بلادهن بعد انتهاء الموسم، بحسب وثيقة بالعربية ل''أنابيك'' الهيئة الحكومية المغربية المكلفة بالتوظيف، وتنص عقود العمل لمدة ثلاثة أشهر على راتب يتراوح بين 39 و40 يورو لقاء ست ساعات ونصف الساعة من العمل مع استراحة يوم الأحد.

وتقول إحدى النساء اللواتي تقدمن بشكاوى دون أن تكشف عن هويتها لوكالة فرانس بريس إنه عند الوصول ''قالوا لنا إنه القطاف الثاني وسيدفع لنا 0,75 يورو لكل قفص''، وزنه خمسة كيلوغرامات، مضيفة أنه كان عليهن ''قطاف الفراولة بشكل سريع جدا'' حتى لايعاقبن بحرمانهن من العمل لعدة أيام.

وينص العقد أيضا على إقامة مجانية، لكن هذه المرأة تضيف ''كنا ستة ننام في مسكن جاهز'' بدائي لقاء ثلاثة يوروهات في اليوم، مشيرة إلى أن النساء ''الأميات يوقعن حيث يشار لهن ولا يطالبن بشيء ويقلن ''اسكتي إذا أردت العودة العام المقبل''.

وقال دييغو كاناميرو الصحافي الزراعي الذي انتخب في 2016 نائبا عن حزب ''بوديموس'' للوكالة: ''ليس من الممكن في أوروبا في القرن الحادي والعشرين أن نبيع الفراولة هكذا بطعم الاستغلال والإهانة والانتهاكات..ليس هناك رقابة ما إذا كان رب العمل يحترم العقد الموقع أم لا''، مطالبا بتشكيل ''هيئة محققين خاصة لتفقد الحقول بشكل يومي''.

واعتبرت منظمة ''سيبايم'' التي تطالب بدمج المهاجرين أن هؤلاء النساء ''في موقع ضعف شديد بسبب الحاجة الملحة للحصول على ما يدعمن به أسرهن''، وقال خافيير بيريز المنسق المحلي ل''سيبايم'' إنهن ''يصلن دون أن يتكلمن الإسبانية ولا علم لهن بالعقد الجماعي''، وغالبا ما يتم إسكانهن في الحقول ''دون أي دعم اجتماعي'' في حال تعرضهن لاعتداءات.

وأكدت ''سيبايم'' التي تفقدت عشرات حقول الفراولة خلال الربيع وجود حالات ''مصادرة جوازات سفر'' و''نساء يعاقبن بحرمانهن من العمل لعدة أيام لأنهن لم يقطفن ما يكفي من الفراولة'' أو ''حالات امتناع عن دفع الرواتب حتى يوم العودة''، وقال خافيير بيريز إن ''بعض أرباب العمل يعتبرنهن يدا عاملة وليس أشخاصا''، مؤكدا أن الامر هو ''حالات معزولة''.