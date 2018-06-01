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بعد انتخابه رئيسا للمكتب الإقليمي للسياحة بمكناس، عادل التراب يدعو إلى تشكيل لوبي مهني

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 15:10 بعد انتخابه رئيسا للمكتب الإقليمي للسياحة بمكناس، عادل التراب يدعو إلى تشكيل لوبي مهني | بوليتيك
بعد انتخابه رئيسا للمكتب الإقليمي للسياحة بمكناس، عادل التراب يدعو إلى تشكيل لوبي مهني
دعا عادل التراب رئيسي المجلس الإقليمي للسياحة بمكناس عصر أمس الثلاثاء كافة المهنيين في القطاع السياحي إلى تشكيل لوبي مهني ممنهج ومتماسك مع الإدارات المركزية، وإشراك كافة الفعاليات المدنية

عبد الرحمن بن دياب

دعا عادل التراب رئيسي المجلس الإقليمي للسياحة بمكناس عصر أمس الثلاثاء كافة المهنيين في القطاع السياحي إلى تشكيل لوبي مهني ممنهج ومتماسك مع الإدارات المركزية، وإشراك كافة الفعاليات المدنية والسياسية، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة الإسماعيلية مكناس عبر القطاع السياحي، الذي يشكل إحدى الدعامات الأساسية للمدينة من خلال الإرث التاريخي والثقافي الذي تزخر به مكناس منذ العصر الوسيط.

وتحسر عادل التراب على فشل مشروعي ''مكناس الكبير، ومدينتي''، اللذين قدم فيهما المجلس الإقليمي للسياحة العديد من المشاريع المتميزة، وعلى رأسها إعادة هيكلة المدارات السياحية وتوقيع شراكات مع الوزارات المعنية.

وكان الجمع العام العادي الذي عرف إعادة انتخاب عادل التراب رئيسا للمجلس الإقليمي للسياحة بمكناس للمرة الثانية على التوالي وبالإجماع أمس الثلاثاء، قد شهد حضور ست جمعيات مهنية من العاصمة العلمية فاس، من مرشدين سياحيين، وأصحاب المطاعم، والتحف التاريخية، إلى المنعشين السياحيين بمكناس، ورئيس الجمعية الإسماعيلية الكبرى جمال التازي نجل وزير الصناعة والتجارة الراحل العلمي التازي، الذي نظم العديد من اللقاءات السياحية الهامة، وحبس المركب السينمائي الكبير ''الريف'' لصالح الأعمال الاجتماعية والثقافية والسياحية.

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