تقرير: 275 مليون شخص في العالم يتناولون المخدرات ﻿

كشف تقرير أممي تناول نحو 275 مليون شخص المخدرات، ولو لمرة واحدة في العام.

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كشف تقرير أممي تناول نحو 275 مليون شخص المخدرات، ولو لمرة واحدة في العام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، ''يوري فيدوتوف'' المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوم أمس الثلاثاء، بالمقر الدائم للمنظمة الأممية بنيويورك.

وقال فيدوتوف: ''وفق أحدث تقرير أصدرناه عن المخدرات في العالم لعام 2016، والذي صدر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هناك نحو 275 مليون شخص يستخدمون المخدرات، ولو لمرة واحدة في العام''.

وأضاف أن ''نحو 36 مليون شخص يعانون من اضطرابات عقلية نتيجة ذلك''.

وحذر فيدوتوف، من الاستخدام غير الطبي للعقاقير الطبية، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا رئيسيًا للصحة العامة، ولإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

وتابع: ''تظهر نتائج تقرير المخدرات في العالم أن أسواق المخدرات آخذة بالتوسع، حيث بلغ إنتاج الكوكايين والأفيون أعلى مستويات قياسية (دون تقديم أرقام دقيقة)، ما يطرح تحديات مختلفة على جبهات متعددة''.

وأوضح أن ''التقرير يمثل دعامة أساسية لدعمنا، إلى جانب المساعدة لترجمة الالتزامات الدولية إلى عمل، وبناء القدرات على الأرض، لتمكين الاستجابة الفعالة وحماية صحة ورفاهية البشرية''.

وأردف أنّ ''القنب كان أكثر المخدرات استهلاكًا عام 2016، حيث استخدمه حوالي 192 مليون شخص مرة واحدة على الأقل”.

وبحسب التقرير الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، بلغ حجم المضبوطات من المواد الأفيونية الصيدلانية حول العالم، في 2016، نحو 87 طنًا، وهو تقريبًا نفس كمية الهيروين المضبوطة بالعام نفسه''.

ويقدم التقرير العالمي عن المخدرات لمحة عامة عن العرض والطلب على المواد الأفيونية، والكوكايين، والقنب، والمنشطات الأمفيتامينية، والمؤثرات العقلية الجديدة (NPS) ، فضلًا عن تأثيرها على الصحة.

كما يسلط الضوء على أنماط استخدام المخدرات المختلفة، ومواطن الضعف الخاصة بفئات عمرية ونوعية بعينها، علاوة على التحولات التي تشهدها السوق العالمية للمخدرات''.

وكشف التقرير أن ''تعاطي المخدرات يتزايد بين الأجيال الأكبر سنًا (تتراوح أعمارهم من 40 عامًا فما فوق)، بمعدل أسرع من الأصغر سنًا''.

ووفق المصدر نفسه، ارتفعت الوفيات الناجمة مباشرة عن تعاطي المخدرات، بنسبة 60 في المائة من 2000 إلى 2015.

وشكل الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين نسبة 27 في المائة من هذه الوفيات في عام 2000 ، ولكن الرقم بالنسبة للفئة العمرية نفسها، ارتفع إلى 39 في المائة في عام 2015.

ولاحظ التقرير أن غالبية الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات هم من الرجال، لكن لدى النساء أنماط محددة من تعاطي المخدرات، حيث يبدأن عادة في استخدام المخدرات في وقت متأخر عن الرجال.