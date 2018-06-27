فضيحة النظام الجزائري..طرد مهاجرين أفارقة وإجبارهم على العودة إلى الصحراء الكبرى بدون أكل أو شرب (صور) ﻿

في كشفها عن تجاوزات النظام الجزائري التي خرق من خلالها المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أكد تحقيق صادر عن وكالة ''أسوشييتد بريس''، تحت عنوان '' المشي أو الموت''، أول أمس الإثنين 25 يونيو،

"شوف تيفي"

في كشفها عن تجاوزات النظام الجزائري التي خرق من خلالها المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أكد تحقيق صادر عن وكالة "أسوشييتد بريس"، تحت عنوان " المشي أو الموت"، أول أمس الإثنين 25 يونيو، أن السلطات الجزائرية تركت أكثر من 13 ألف مهاجر في الصحراء الكبرى أثناء الأشهر الأربعة عشر الماضية، بينما كان بينهم حوامل وأطفال.

وأكدت الوكالة في هذا التحقيق أن السلطات الجزائرية، طردت المهاجرين الأفارقة، وتركتهم بلا طعام ولا ماء، وأجبرتهم على السير لساعات وربما لأيام، تحت تهديد السلاح، مشيرة إلى أن بعض المهاجرين الناجين من الصحراء، كشفوا عن قصص ومشاهد مرعبة، خاصة بمهاجرين، سقطوا أثناء سيرهم تحت درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 48 درجة، وآخرين اختفوا في الصحراء، وأكدوا أن المحظوظين من هؤلاء المهاجرين، كانوا يصلون بعد ساعات إلى أقرب قرية عند الحدود مع النيجر ومالي، ومن بينهم مهاجرة تدعى "جانيت كامارا" التي تم إرغامها على السير والدماء تسيل من قدميها، وعلى دفن جنينها الذي ولدته ميتاً أثناء الرحلة في الصحراء.

وعلاقة بهذا التحقيق المثي، فقد أكد موقع "الجزائر تايمز" أن الأمم المتحدة، دعت السلطات الجزائرية إلى الكف عن اعتقال وطرد المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يقيمون بالأراضي الجزائرية، ورفضت الجزائر الانتقادات التي وجهت إليها في هذا الشأن، وأكدت أنها تواجه تدفقاً ضخماً من اللاجئين غير الشرعيين القادمين من مالي والنيجر، مشيرا إلى أن الوزير الجزائري للداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، أعلن في أبريل الماضي، أن السلطات رحلت 27 ألف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم بالاتفاق مع حكوماتهم، أغلبهم من مالي والنيجر، نافيا أن يكون هؤلاء المهاجرون قد تعرضوا لسوء معاملة كما أوردت بعض المنظمات الحقوقية في تقاريرها.

وأشار الموقع الجزائري أن تقديرات، أكدت أن أكثر من 100 ألف مهاجر ونازح دخلوا إلى الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، قادمين من 16 دولة من الساحل ودول جنوب الصحراء، مبرزا أن المعلومات التي أوردتها وزارة الداخلية الجزائرية، تشير إلى توافد هؤلاء المهاجرين عبر مدن برج الحواس وبرج باجي مختار وعين قزام وتين زواتين وتمنراست، وذلك للانتقال إلى مدن الشمال الجزائري للإقامة والعمل في المزارع وورشات البناء، حيث أقام المهاجرون في أغلب المدن مخيمات عشوائية تحت الجسور وفي ضواحي المدن.





