تقرير يشدد على ضرورة تحديد مقاربة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ﻿

دعا تقرير منجز من طرف مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا بتعاون مع اتحاد المغرب العربي والذي تم تقديمه يوم أمس الثلاثاء بالرباط إلى تسريع وتيرة مراجعة السياسات العمومية وتحديد

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دعا تقرير منجز من طرف مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا بتعاون مع اتحاد المغرب العربي والذي تم تقديمه يوم أمس الثلاثاء بالرباط إلى تسريع وتيرة مراجعة السياسات العمومية وتحديد الأولويات في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذا التفكير في مكانة الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة 2030 وتمفصلها مع استراتيجيات ومخططات التنمية الوطنية.

كما أوصى التقرير بإطلاق منهجية تدمج أهداف التنمية في التخطيط الاستراتيجي للتنمية المحلية ووضع الآليات الضرورية لتشجيع التشاور والشراكات مع مختلف الشركاء وتقييم الحاجيات وتعزيز القدرات الإحصائية المؤسساتية والبشرية والتوفر على معطيات جهوية.

وبخصوص الإنجازات على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكد التقرير فيما يتعلق بالانتقال الطاقي ( الهدف السابع) أنه تم تعميم ولوج الساكنة إلى الكهرباء في أغلب البلدان المغاربية فيما سجل على مستوى الهدف الثاني( الفلاحة والأمن الغذائي) تطوير أنظمة سقي موفرة للمياه والزراعة البيولوجية.

وعلى صعيد الانتقال الصناعي ( الهدف التاسع) سجل التقرير ضعفا في مساهمة قطاع التصنيع في الناتج الداخلي الخام وفي التشغيل وكذا هيمنة صادرات المواد المصنعة ذات قيمة تكنولوجية ضعيفة أو متوسطة . أما بالنسبة للتغيرات المناخية والتصحر ( الهدفان 13 و15) فأشار التقرير إلى وجود انبعاثات ضعيفة لغاز ثاني أوكسيد الكاربون غير أنها تتجه نحو الارتفاع مع وجود تهديد للتصحر وتدهور التربة.

وسجل التقرير أيضا وجود أولويات إقليمية واضحة غير أنها تفتقد لأطر استراتيجية لتأطير العمل المغاربي مشددا على وجود حاجة لتحديد مقاربة استراتيجية شاملة تربط الأولويات بأهداف التنمية وكذا بأهداف ناجعة وعلى ضرورة وضع سياسات وطنية تتم بلورتها في اتجاه تحفيز تعاون مغاربي وكذا تعزيز تملك الأهداف الجهوية على المستوى الوطني.