عاجل .. انتحار دركي ببوجدور بطريقة بشعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دركيا، أقدم على الانتحار قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، من خلال الإلقاء بنفسه من الطابق الثالث لمنزله المتواجد بشارع محمد الدوائري بالقرب من مؤسسة تعليمية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن دركيا، أقدم على الانتحار قبل قليل من يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، من خلال الإلقاء بنفسه من الطابق الثالث لمنزله المتواجد بشارع محمد الدوائري بالقرب من مؤسسة تعليمية بمدينة بوجدور.

وأكد المصدر ذاته أن الدركي، أقدم على الانتحار بسبب مشاكل أسرية، وأيضا كرد فعل منه بعد رفض قائد السرية التي يعمل بها منحه "عطلة"، مشيرا إلى أنه فارق الحياة على الفور نظرا لقوة الارتطام بالأرض.

وأبرز ذات المصدر أن السلطة المحلية، وعناصر الشرطة العلمية والدرك الملكي، حلوا بعين المكان في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.