 ''إنستغرام'' يطلق ميزة مهمة جديدة لمستخدميه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تقرير يشدد على ضرورة تحديد مقاربة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة | اقتصاد

تقرير يشدد على ضرورة تحديد مقاربة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عاجل .. انتحار دركي ببوجدور بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

عاجل .. انتحار دركي ببوجدور بطريقة بشعة

تفكيك شبكة دولية لتهريب القرقوبي من إسبانبا إلى المغرب | بوليتيك

تفكيك شبكة دولية لتهريب ''القرقوبي'' من إسبانبا إلى المغرب

رئيس الجمهورية الصربية يجدد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك

رئيس الجمهورية الصربية يجدد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب

إنستغرام يطلق ميزة مهمة جديدة لمستخدميه | نت 2.0

''إنستغرام'' يطلق ميزة مهمة جديدة لمستخدميه

مؤلم.. انتحار طفلة شنقا ضواحي شيشاوة | حوادث و حقوق

مؤلم.. انتحار طفلة شنقا ضواحي شيشاوة

أمل جديد لمرضى سرطان الدماغ | مجتمع

أمل جديد لمرضى سرطان الدماغ

فيديو فاضح يهز الفيسبوك بالمغرب..مشات الرجولة: مغربية عارية شدات صاحبها ودارت ليه سلسلة وقالت ليه بوس رجليا ونبح بحال الكلب | مجتمع

فيديو فاضح يهز الفيسبوك بالمغرب..مشات الرجولة: مغربية عارية شدات صاحبها ودارت ليه سلسلة وقالت ليه

عاجل..حضور مسؤولين أمنيين بمقبرة الشهداء لتشييع جثمان باشا البرنوصي ضحية حادث لوطورت الخطير+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حضور مسؤولين أمنيين بمقبرة الشهداء لتشييع جثمان باشا البرنوصي ضحية حادث لوطورت الخطير+صور

برلمانيونا والريع المريح

''إنستغرام'' يطلق ميزة مهمة جديدة لمستخدميه

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 14:19 إنستغرام يطلق ميزة مهمة جديدة لمستخدميه | نت 2.0
''إنستغرام'' يطلق ميزة مهمة جديدة لمستخدميه
أطلق موقع ''إنستغرام'' ميزة جديدة تمكّن مستخدميه من إجراء محادثات جماعية بالصوت والصورة، في مسعى لجعل الزوار يقضون وقتا أطول على المنصة.

شوف تيفي

أطلق موقع ''إنستغرام'' ميزة جديدة تمكّن مستخدميه من إجراء محادثات جماعية بالصوت والصورة، في مسعى لجعل الزوار يقضون وقتا أطول على المنصة.

وبحسب ما نقل موقع التقنية ''إنغادجت'' فإن مستخدمي ''إنستغرام'' بوسعهم أن يجروا محادثات ثنائية أو جماعية يصل تعداد المشتركين فيها إلى خمسة، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية'' يومه الأربعاء.

ويستطيع المستخدم تصغير نافذة المحادثة وتنحيتها جانبا ليواصل تصفح الصور ومقاطع الفيديو عبر موقع ''إنستغرام'' التابع لفيسبوك.

وكانت منصات أخرى للتواصل الاجتماعي قد أطلقت ميزات مماثلة قبل فترة، مثل تطبيق ''سناب شات'' الذي بدأ بتوفير الخاصية في شهر أبريل الماضي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إنستغرام ميزة جديدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيسبوك يطلق ميزة جديدة تخبرك بـسر شخصي | نت 2.0

فيسبوك يطلق ميزة جديدة تخبرك بـ''سر شخصي''

واتساب يتوقف عن العمل في هذه الهواتف | نت 2.0

واتساب يتوقف عن العمل في هذه الهواتف

عزوف شباب من مختلف دول العالم عن أخبار الفيسبوك | نت 2.0

عزوف شباب من مختلف دول العالم عن أخبار الفيسبوك

عاجل..واتساب يتوقف عن العمل+صورة | نت 2.0

عاجل..واتساب يتوقف عن العمل+صورة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دفاع الزفزافي و رفاقه..سنستأنف الحكم الصادر ضد معتقلي حراك الريف | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

دفاع الزفزافي و رفاقه..سنستأنف الحكم الصادر ضد معتقلي حراك الريف

تصريحات مثيرة من موازين..جينا لموازين غير باش نتفرجو فحجيب | خارج البلاطو

تصريحات مثيرة من موازين..جينا لموازين غير باش نتفرجو فحجيب

بكاميرا خفية..دعــارة بالعلالي في شوارع مدينة الدارالبيضاء | بــووز

بكاميرا خفية..دعــارة بالعلالي في شوارع مدينة الدارالبيضاء

كروط..الأحكام الصادرة في ملف معتقلي الريف مخففة جدا و كنا ننتظر عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

كروط..الأحكام الصادرة في ملف معتقلي الريف مخففة جدا و كنا ننتظر عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه

﻿

آخر المستجدات

تقرير يشدد على ضرورة تحديد مقاربة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة | اقتصاد
منذ 5 دقائق

تقرير يشدد على ضرورة تحديد مقاربة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عاجل .. انتحار دركي ببوجدور بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

عاجل .. انتحار دركي ببوجدور بطريقة بشعة

تفكيك شبكة دولية لتهريب القرقوبي من إسبانبا إلى المغرب | بوليتيك

تفكيك شبكة دولية لتهريب ''القرقوبي'' من إسبانبا إلى المغرب

رئيس الجمهورية الصربية يجدد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك

رئيس الجمهورية الصربية يجدد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.