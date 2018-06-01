''إنستغرام'' يطلق ميزة مهمة جديدة لمستخدميه ﻿

أطلق موقع ''إنستغرام'' ميزة جديدة تمكّن مستخدميه من إجراء محادثات جماعية بالصوت والصورة، في مسعى لجعل الزوار يقضون وقتا أطول على المنصة.

شوف تيفي

أطلق موقع ''إنستغرام'' ميزة جديدة تمكّن مستخدميه من إجراء محادثات جماعية بالصوت والصورة، في مسعى لجعل الزوار يقضون وقتا أطول على المنصة.

وبحسب ما نقل موقع التقنية ''إنغادجت'' فإن مستخدمي ''إنستغرام'' بوسعهم أن يجروا محادثات ثنائية أو جماعية يصل تعداد المشتركين فيها إلى خمسة، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية'' يومه الأربعاء.

ويستطيع المستخدم تصغير نافذة المحادثة وتنحيتها جانبا ليواصل تصفح الصور ومقاطع الفيديو عبر موقع ''إنستغرام'' التابع لفيسبوك.

وكانت منصات أخرى للتواصل الاجتماعي قد أطلقت ميزات مماثلة قبل فترة، مثل تطبيق ''سناب شات'' الذي بدأ بتوفير الخاصية في شهر أبريل الماضي.