فيديو فاضح يهز الفيسبوك بالمغرب..مشات الرجولة: مغربية عارية شدات صاحبها ودارت ليه سلسلة وقالت ليه بوس رجليا ونبح بحال الكلب ﻿

بعد أشهر من تداول فيديو، اعتبره الجميع مهينا لكرامة الرجل، ظهر مقطع فيديو آخر مشابه، به شخص وهو يضع ''سلسلة'' على عنقه، بينما تقوم عشيقته العارية بإهانته بطريقة شاذة من خلال إرغامه على النباح

''شوف تيفي''

بعد أشهر من تداول فيديو، اعتبره الجميع مهينا لكرامة الرجل، ظهر مقطع فيديو آخر مشابه، به شخص وهو يضع ''سلسلة'' على عنقه، بينما تقوم عشيقته العارية بإهانته بطريقة شاذة من خلال إرغامه على النباح كالكلاب وتقبيل قدميها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الصادم والمثير، حيث اعتبره الجميع مهينا لكرامة الرجل، مؤكدين أن هذا الشخص قدم تنازلات جعلته مدلولا، حيث انساق وراء التصرفات الشاذة لعشيقته التي أقدمت بشكل مهين على وضع ''سلسلة'' على رقبته، قبل أن ترغمه على النباح ووصف نفسه بالكلب.

ووصف النشطاء أبطال هذا الفيديو بالمرضى والشواذ لأن التصرفات التي قاما بها لا يمكن لإنسان طبيعي القيام بها وتصويرها ونشر الفيديو الذي يوثق لأحداثها.