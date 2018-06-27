 عاجل..حضور مسؤولين أمنيين بمقبرة الشهداء لتشييع جثمان باشا البرنوصي ضحية حادث لوطورت الخطير+صور ﻿
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عاجل..حضور مسؤولين أمنيين بمقبرة الشهداء لتشييع جثمان باشا البرنوصي ضحية حادث لوطورت الخطير+صور

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 13:48 عاجل..حضور مسؤولين أمنيين بمقبرة الشهداء لتشييع جثمان باشا البرنوصي ضحية حادث لوطورت الخطير+صور | حوادث و حقوق
عاجل..حضور مسؤولين أمنيين بمقبرة الشهداء لتشييع جثمان باشا البرنوصي ضحية حادث لوطورت الخطير+صور
تعرف مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 27 يونيو، حركة غير عادية، نظرا لتواجد كل من عبد الله الوردي والي أمن الدار البيضاء و نائبه حميد بحري، وعبد الكبير زهود والي

"شوف تيفي"

 

تعرف مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 27 يونيو، حركة غير عادية، نظرا لتواجد كل من عبد الله الوردي والي أمن الدار البيضاء و نائبه حميد بحري، وعبد الكبير زهود والي جهة الدار البيضاء الكبرى، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من رجال السلطة، وذلك للمشاركة في دفن باشا البرنوصي والذي لقي مصرعه، عصر أمس الثلاثاء، عقب انقلاب سيارته بالطريق السيار.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن عامل عمالة البرنوصي بالبيضاء، من المنتظر أن يحل هو الآخر بمقبرة الشهداء للمشاركة في مراسيم دفن الراحل والتي ستجرى بعد صلاة الظهر.

تجدر الإشارة إلى أن "باشا" البرنوصي، لقي مصرعه، عقب انقلاب سيارته بالطريق السيار خلال محاولته تجنب حجر، قام مجهولون برميه في اتجاهه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي باشا البرنوصي رجل السلطة السيارة عامل عمالة البرنوصي

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