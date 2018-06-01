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المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يستأنف حضوره بعد توقفه لمدة سنة

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 13:41 المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يستأنف حضوره بعد توقفه لمدة سنة | ثقافة و فنون
المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يستأنف حضوره بعد توقفه لمدة سنة
يعود المهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورة جديدة نهاية هذا العام، بعد تغييرات في الإدارة المنظمة له وعقب إلغاء دورة 2017.

شوف تيفي

يعود المهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورة جديدة نهاية هذا العام، بعد تغييرات في الإدارة المنظمة له وعقب إلغاء دورة 2017.


والمهرجان الذي أُسس في 2001 هو أبرز مهرجان سينمائي ينظمه المغرب سنوياً، ويجذب في كل دورة كبار صناع السينما من أنحاء العالم.

وجاء في بيان بالموقع الرسمي للمهرجان أن الدورة السابعة عشرة ستعقد بمدينة مراكش، في الفترة من 30 نوفمبر إلى الثامن من دجنبر، بعد إعادة تشكيل إدارة وفريق عمل المهرجان.

وأضاف البيان أن الفرنسية ميليتا توسكان دو بلانتييه، مديرة العلاقات العامة خلال سنتي 2001 و2002 ومديرة المهرجان في الفترة من 2003 إلى 2016، ستكون مستشارة للأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش.

كما أُسندت الإدارة الفنية إلى مجموعة متميزة من الخبراء في برمجة المهرجانات وهم الألماني كريستوف تيرشت الذي اختير لمنصب المدير الفني والمغربي علي حجي بمنصب المنسق العام.

وكانت مؤسسة المهرجان قد أعلنت في يوليوز 2017، التوقف لدورة واحدة فقط قائلة إنها ستعمل على "تحديد دينامية للتغيير وإعطائها دفعة جديدة"، على أن يعود المهرجان في العام التالي.

 

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