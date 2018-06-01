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أغلى مدن العالم للسياح .. والدار البيضاء والرباط تتوسط الترتيب

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 13:30 أغلى مدن العالم للسياح .. والدار البيضاء والرباط تتوسط الترتيب | مجتمع
أغلى مدن العالم للسياح .. والدار البيضاء والرباط تتوسط الترتيب
احتلت مدينة الدارالبيضاء الرتبة 128 ومدينة الرباط الرتبة 165 ضمن قائمة أغلى مدن العالم من حيث تكاليف المعيشة بالنسبة للوافدين والسياح، وفق تقرير شركة '' ميرسر'' للاستشارات، والذي يعرف باسم ''مسح تكلفة

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احتلت مدينة الدارالبيضاء الرتبة 128 ومدينة الرباط الرتبة 165 ضمن قائمة أغلى مدن العالم من حيث تكاليف المعيشة بالنسبة للوافدين والسياح، وفق تقرير شركة " ميرسر" للاستشارات، والذي يعرف باسم "مسح تكلفة المعيشة"
وتصدّرت هونغ كونغ القائمة، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية التي نشرت الخبر اليوم الأربعاء 27 يونيو، وجاءت في المرتبة الثانية العاصمة اليابانية طوكيو، ثم زيورخ السويسرية، وبعدها سنغافورة .

وحلّت في المرتبة الخامسة سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وتلتها لوندا عاصمة أنغولا.
وفي المركز السابع المدينة التجارية الصينية الشهيرة شنغهاي، في حين كانت المرتبة الثامنة من نصيب انجمينا عاصمة تشاد في أفريقيا.
في حين احتلت العاصمة الصينية بيكين المرتبة التاسعة متقدمة على بيرن عاصمة سويسرا الإدارية ورابع أكبر مدنها من حيث عدد السكان.

ونقلت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية عن" ميرس" بأن تقلبات أسعار العملات كانت السبب الرئيسي في تصدّر المدن الآسيوية للقائمة، حيث جاء انتزاع هونغ كونغ للصدارة من لواندا التي كانت في الطليعة بالتقرير السابق، انعكاسا لهبوط قيمة العملة الأنغولية، فيما ساهم الانتعاش الاقتصادي وجهود تعزيز مكانة عملة "اليوان" الدولية في دفع المدن الصينية إلى مراكز متقدمة في الغلاء.

ويلجأ تقرير "ميرسر" السنوي إلى مدينة نيويورك كمقياس معياري للتصنيف، ويتم قياس تحركات العملات المحلية مقابل الدولار.

وشملت قائمة هذا العام ما يزيد على 209 مدينة في خمس قارات، وتم مقارنة تكلفة أكثر من 200 عنصر في كل مدينة، بما في ذلك السكن والنقل والمواد الغذائية والملابس.

عربيا، تراجع ترتيب دبي في التصنيف لأغلى مدينة في العالم من المركز 19 إلى المركز 26، بينما ذهبت المراكز التسع التالية إلى كل من أبو ظبي (40)،الرياض (45)،بيروت (65)،المنامة (77)، عمّان (94)،الدوحة (115)،جدة ومسقط (117)، الكويت (121)، القاهرة (188)، الجزائر (195)،تونس (208). .



 

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