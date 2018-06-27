بالصورة..مصالح الأمن تكشف حقيقة اعتداء نزلاء خيرية البرنوصي على رجل مسن ﻿

أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أنها تفاعلت بجدية كبيرة مع نداء منشور على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، يستعرض وقائع إجرامية مفترضة كان ضحيتها شخص متقدم في السن من طرف أشخاص يقطنون بمرفق للأعمال

"شوف تيفي"



أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أنها تفاعلت بجدية كبيرة مع نداء منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يستعرض وقائع إجرامية مفترضة كان ضحيتها شخص متقدم في السن من طرف أشخاص يقطنون بمرفق للأعمال الاجتماعية بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء.

وأكدت ولاية الأمن أن البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني، بين أن هذه الواقعة تعود إلى 12 دجنبر 2017، أي لحوالي سبعة أشهر تقريبا، و ذلك عندما تقدم الضحية لتسجيل شكاية بإلحاق خسائر مادية بسيارته والضرب و الجرح في مواجهة شخص مجهول الهوية، قبل أن يتقدم نجله في اليوم الموالي أمام ديمومة الشرطة ويوضح بأن المشتبه بهم نزلاء مرفق للأعمال الاجتماعية بمنطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وقد أسفرت الأبحاث و التحريات المنجزة وقتها عن تشخيص هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه، بتاريخ 16 دجنبر 2017، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية وتقديمه أمام العدالة.

وأوضحت ولاية أمن الدار البيضاء أنها باشرت تحريات ميدانية في محيط مكان الاعتداء، لزجر أي أفعال إجرامية مستجدة، وكذا تدعيم الإحساس بالأمن، خصوصا بعدما نشرت ابنة الضحية تسجيلا جديدا تؤكد فيه أن زوجها أيضا تعرض لاعتداء جسدي من طرف أشخاص يقطنون بنفس المرفق الاجتماعي.