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حصــري..النجمة البحرينية ''حلا الترك'' تنفي إشاعة زواجها..وهـذه التفاصيل

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 12:18 حصــري..النجمة البحرينية حلا الترك تنفي إشاعة زواجها..وهـذه التفاصيل | ثقافة و فنون
حصــري..النجمة البحرينية ''حلا الترك'' تنفي إشاعة زواجها..وهـذه التفاصيل
بعدما أثيرت زوبعة كبيرة ضد حلا الترك، وتعالت الانتقادات والتعليقات الساخرة ضدها عبر تويتر من خلال هاشتاغ دشنه المغردون خصيصاً من أجلها، وذلك بعد انتشار بعض صورهــا وهي ترتدي فستان زفاف، وظن

شوف تيفي – م.ق

بعدما أثيرت زوبعة كبيرة ضد حلا الترك، وتعالت الانتقادات والتعليقات الساخرة ضدها عبر تويتر من خلال هاشتاغ دشنه المغردون خصيصاً من أجلها، وذلك بعد انتشار بعض صورهــا وهي ترتدي فستان زفاف، وظن الجميع أنها تحتفل بعرسها، حيث تناقل الكثيرون الخبر تحت هاشتاغ ''زواج حلا الترك'' ، معبرين عن استيائهم الشديد خاصة وأن عمرها 16 عاماً فقط.

أكدت ''حلا الترك'' في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' أن ما يروج في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' وعبر تغريدات تطبيق ''تويتر'' محض إشاعات وأكاذيب وأن الهدف من ترويجها هو النيل من سمعتها وشهرتها ولاسيما وأنها أصبحت تحظى باهتمام كبير في المجال الفني على الصعيد الدولي حيث أصبحت تحيي كبريات الحفلات الدولية مما يجعل ''أعداء النجاح'' على حد قولها ، يترصدون لخلق ما يمكنه التأثير على جمهورها ومحبيها.

وبخصوص الصورة التي تم تداولها على أساس أنها توثق لحظة زفافها ، فقد أوضحت النجمة البحرينية ''حلا الترك'' في تصريحها لـ''شوف تيفي'' أن الصور التي تم تداولها التقطت العام الماضي ، حيث كانت تخضع لجلسة تصوير محورها أزياء الزفاف، وبالتالي هي لم تتزوج أو تعلن حتى عن ارتباطها.

هـــذا وقد تفاعل المغردون عبر موقع ''تويتر''، مع هاشتاغ ''زواج حلا الترك بشكل كبير، بعد انتشار صورة لـ''حلا'' وهي ترتدي فستان الزفاف، ومعظم التعليقات التي نُشرت تحت ''الهاشتاغ'' سخرت من الخبر، نظرًا لصغر سنّ حلا التي أتمّت عامها السادس عشر .



 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حلا الترك اشاعات زواج

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