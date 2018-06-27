بالصورة.. فنانة مغربية تشجع المنتخب السعودي بطريقة مثيرة بمونديال روسيا ﻿

عكس ما خرج به مشاهير وفنانون مغاربة، بخصوص دعم السعودية للملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026، على حساب الملف المغربي، فإن فنانة مغربية أخرى، اختارت تشجيع المنتخب السعودي بمونديال روسيا، ويتعلق الأمر

"شوف تيفي"

عكس ما خرج به مشاهير وفنانون مغاربة، بخصوص دعم السعودية للملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026، على حساب الملف المغربي، فإن فنانة مغربية أخرى، اختارت تشجيع المنتخب السعودي بمونديال روسيا، ويتعلق الأمر بـ "مريم حسين" والتي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقتها في تشجيع المنتخب السعودي.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية فقد حضرت الفنانة المغربية المباراة التي جمعت المنتخب السعودي وخصمه المصري، والتقطت صورة لها مرتدية شالاً يحمل رمز السعودية مع حزام أخضر أظهر نحافة خصرها.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الصورة استفزت الجمهور السعودي، الذي انتقد مريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أن إطلالتها مبالغ بها ولا تتماشى مع معتقدات السعوديين، موضحين أن مريم اعتمدت هذه الإطلالة بهدف لفت الأنظار وكسب المزيد من الشهرة عن طريق المنتخب السعودي.