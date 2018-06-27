 بالصورة.. فنانة مغربية تشجع المنتخب السعودي بطريقة مثيرة بمونديال روسيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تقرير: 275 مليون شخص في العالم يتناولون المخدرات | دولي

تقرير: 275 مليون شخص في العالم يتناولون المخدرات

فضيحة النظام الجزائري..طرد مهاجرين أفارقة وإجبارهم على العودة إلى الصحراء الكبرى بدون أكل أو شرب (صور) | دولي

فضيحة النظام الجزائري..طرد مهاجرين أفارقة وإجبارهم على العودة إلى الصحراء الكبرى بدون أكل أو شرب

تقرير يشدد على ضرورة تحديد مقاربة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة | اقتصاد

تقرير يشدد على ضرورة تحديد مقاربة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عاجل .. انتحار دركي ببوجدور بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

عاجل .. انتحار دركي ببوجدور بطريقة بشعة

تفكيك شبكة دولية لتهريب القرقوبي من إسبانبا إلى المغرب | بوليتيك

تفكيك شبكة دولية لتهريب ''القرقوبي'' من إسبانبا إلى المغرب

رئيس الجمهورية الصربية يجدد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك

رئيس الجمهورية الصربية يجدد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب

إنستغرام يطلق ميزة مهمة جديدة لمستخدميه | نت 2.0

''إنستغرام'' يطلق ميزة مهمة جديدة لمستخدميه

مؤلم.. انتحار طفلة شنقا ضواحي شيشاوة | حوادث و حقوق

مؤلم.. انتحار طفلة شنقا ضواحي شيشاوة

أمل جديد لمرضى سرطان الدماغ | مجتمع

أمل جديد لمرضى سرطان الدماغ

برلمانيونا والريع المريح

بالصورة.. فنانة مغربية تشجع المنتخب السعودي بطريقة مثيرة بمونديال روسيا

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 11:13 بالصورة.. فنانة مغربية تشجع المنتخب السعودي بطريقة مثيرة بمونديال روسيا | ثقافة و فنون
بالصورة.. فنانة مغربية تشجع المنتخب السعودي بطريقة مثيرة بمونديال روسيا
عكس ما خرج به مشاهير وفنانون مغاربة، بخصوص دعم السعودية للملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026، على حساب الملف المغربي، فإن فنانة مغربية أخرى، اختارت تشجيع المنتخب السعودي بمونديال روسيا، ويتعلق الأمر

"شوف تيفي"

عكس ما خرج به مشاهير وفنانون مغاربة، بخصوص دعم السعودية للملف الأمريكي الخاص بمونديال 2026، على حساب الملف المغربي، فإن فنانة مغربية أخرى، اختارت تشجيع المنتخب السعودي بمونديال روسيا، ويتعلق الأمر بـ "مريم حسين" والتي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقتها في تشجيع المنتخب السعودي.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية فقد حضرت الفنانة المغربية المباراة التي جمعت المنتخب السعودي وخصمه المصري، والتقطت صورة لها مرتدية شالاً يحمل رمز السعودية مع حزام أخضر أظهر نحافة خصرها.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الصورة استفزت الجمهور السعودي، الذي انتقد مريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أن إطلالتها مبالغ بها ولا تتماشى مع معتقدات السعوديين، موضحين أن مريم اعتمدت هذه الإطلالة بهدف لفت الأنظار وكسب المزيد من الشهرة عن طريق المنتخب السعودي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المنتخب السعودي الفنانة المغربية الملف الأمريكي الفنانين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يستأنف حضوره بعد توقفه لمدة سنة | ثقافة و فنون

المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يستأنف حضوره بعد توقفه لمدة سنة

حصــري..النجمة البحرينية حلا الترك تنفي إشاعة زواجها..وهـذه التفاصيل | ثقافة و فنون

حصــري..النجمة البحرينية ''حلا الترك'' تنفي إشاعة زواجها..وهـذه التفاصيل

على طريقة لاعب المنتخب أمرابط..هكذا عبرت نورا الصقلي وسامية أقريو على حرمان المغرب من تقنية فار | ثقافة و فنون

على طريقة لاعب المنتخب أمرابط..هكذا عبرت نورا الصقلي وسامية أقريو على حرمان المغرب من تقنية ''فار''

عــاجل:فرانش مونتانا في رده على ما قامت به أحلام.. الفلوس اللي خسرت باش نجي لموازين كثر من اللي عطاوني | ثقافة و فنون

عــاجل:''فرانش مونتانا في رده على ما قامت به أحلام.. الفلوس اللي خسرت باش نجي لموازين كثر من اللي عطاوني ''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دفاع الزفزافي و رفاقه..سنستأنف الحكم الصادر ضد معتقلي حراك الريف | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

دفاع الزفزافي و رفاقه..سنستأنف الحكم الصادر ضد معتقلي حراك الريف

تصريحات مثيرة من موازين..جينا لموازين غير باش نتفرجو فحجيب | خارج البلاطو

تصريحات مثيرة من موازين..جينا لموازين غير باش نتفرجو فحجيب

بكاميرا خفية..دعــارة بالعلالي في شوارع مدينة الدارالبيضاء | بــووز

بكاميرا خفية..دعــارة بالعلالي في شوارع مدينة الدارالبيضاء

كروط..الأحكام الصادرة في ملف معتقلي الريف مخففة جدا و كنا ننتظر عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

كروط..الأحكام الصادرة في ملف معتقلي الريف مخففة جدا و كنا ننتظر عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه

﻿

آخر المستجدات

تقرير: 275 مليون شخص في العالم يتناولون المخدرات | دولي
منذ 1 دقيقة

تقرير: 275 مليون شخص في العالم يتناولون المخدرات

فضيحة النظام الجزائري..طرد مهاجرين أفارقة وإجبارهم على العودة إلى الصحراء الكبرى بدون أكل أو شرب (صور) | دولي

فضيحة النظام الجزائري..طرد مهاجرين أفارقة وإجبارهم على العودة إلى الصحراء الكبرى بدون أكل أو شرب

تقرير يشدد على ضرورة تحديد مقاربة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة | اقتصاد

تقرير يشدد على ضرورة تحديد مقاربة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عاجل .. انتحار دركي ببوجدور بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

عاجل .. انتحار دركي ببوجدور بطريقة بشعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.