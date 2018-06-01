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ضربة معلم..رجال الحموشي يوقفون شخصين بحوزتهما "ألفي" حبة قرقوبي بالبيضاء

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 10:03 ضربة معلم..رجال الحموشي يوقفون شخصين بحوزتهما ألفي حبة قرقوبي بالبيضاء | مجتمع
ضربة معلم..رجال الحموشي يوقفون شخصين بحوزتهما "ألفي" حبة قرقوبي بالبيضاء
تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء 27، من إيقاف شخصين بزنقة الحبشة بشارع 11 يناير، بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص المهلوسة من نوع

"شوف تيفي"


تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء 27، من إيقاف شخصين بزنقة الحبشة بشارع 11 يناير، بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص المهلوسة من نوع "الإكستازي"، بلغ عددها "ألفي" حبة.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن رجال الفرقة الأمنية المذكورة، شكوا في تصرفات شخصين كانا على دراجة نارية، ليقوم الأخيران بالترجل من الدراجة والفرار ركضا على الأقدام، ما مكن العناصر الأمنية من إيقافهما، وخلال عملية التفتيش تم العثور على الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة.

وأشار ذات المصدر أن الموقوفين القاطنين بدرب السطان هما من ذوي السوابق العدلية في الاتجار بالمخدرات، وقد تمت إحالتهما على مصالح الشرطة القضائية لتعميق البحث معهما للوصول إلى هوية المزود الرئيسي.



 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفرقة الأمنية الدراجة درب السلطان الأقراص المهلوسة

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