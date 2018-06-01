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طقس حار ودرجات الحرارة تصل ل 42 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 09:07 طقس حار ودرجات الحرارة تصل ل 42 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
طقس حار ودرجات الحرارة تصل ل 42 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

"شوف تيفي"


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل والسهول المحيطية مصحوبة بكتل من الضباب محليا ، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة مصحوبة أحيانا بأمطار جد خفيفة محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

أما بباقي جهات المملكة، فالأجواء ستكون مستقرة عموما مع سماء قليلة السحب، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الصحراوية.

وبالنسبة للرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات ، وما بين 20 و26 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وجنوب المنطقة الشرقية وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 21 و 27 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 28 و 34 درجة بالسهول الداخلية، وسوس والسايس والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و 40 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 36 و42 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين آسفي والداخلة، وقليل الهيجان بباقي المناطق.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البحر طقس حار المرتفعات الأقاليم الجنوبية

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