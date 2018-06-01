توقيف أجانب رفقة فتيات مغربيات داخل شقة بأكادير متلبسين بممارسة الجنس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الشرطة بأكادير أوقفت مساء أمس الإثنين 5 أشخاص، بينهم أجنبيان و 3 فتيات، داخل شقة بوسط المدينة متلبسين بممارسة الجنس وفي أوضاع حميمية.

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الشرطة بأكادير أوقفت مساء أمس الإثنين 5 أشخاص، بينهم أجنبيان و 3 فتيات، داخل شقة بوسط المدينة متلبسين بممارسة الجنس وفي أوضاع حميمية.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء إيقاف المشتبه بهم داخل شقة بشارع الجيش الملكي، بناءً على شكاية توصلت بها مصالح الأمن مفادها اتخاذ المحل المذكور كوكر لممارسة الفساد، وكانت عناصر نفس المصلحة قد نفذت، يوم الجمعة الماضي، عملية مداهمة لشقة بإقامة “بيتي” بالحي المحمدي، مما مكّن من توقيف 5 أشخاص، ضمنهم 3 فتيات، متلبسين بالفساد؛ وذلك بناءً على شكاية تقدم بها بعض ساكنة الإقامة المذكورة.

من جانبها، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة، أمس الإثنين 25 يونيو، من توقيف أجنبيين وثلاثة فتيات من داخل شقة بإقامة “إسلان” بالحي المحمدي؛ إثر توصلها بإخبارية في الموضوع.

كما أسفرت العملية المذكورة عن توقيف رئيس اتحاد الملاك المشتركين بعدما حاول تسهيل مأمورية فرار المواطنين الأجنبيين المتلبسين بالفساد.

وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين.