خبر سار لأصحاب بطاقة الرميد.. الاستفادة من خبرة أطباء القطاع الخاص الآن أصبح ممكنا ﻿

تستعد المصحات الخاصة إلى وضع كفاءة وخبرة أطباء القطاع الخاص رهن إشارة وزارة الصحة للقيام بالتشخيصات والفحوصات المتعددة وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية

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تستعد المصحات الخاصة إلى وضع كفاءة وخبرة أطباء القطاع الخاص رهن إشارة وزارة الصحة للقيام بالتشخيصات والفحوصات المتعددة وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية بالمستشفيات العمومية للتخفيف من حدة النقص الذي يعرفه القطاع العام فيما يخص الأطر الطبية والتمريضية.

ووفق ما ذكرته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن تفعيل هذا القرار جاء إثر الإجتماع الذي عقده أرباب المصحات مع وزارة الصحة الأسبوع الأخير والذي أبدت خلاله المصحات رغبتها في التعاون مع الوزارة لتسهيل دورها في تقديم خدمات صحية بجودة عالية ومواجهة التحديات وذلك بوضع الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة التي تتوفر عليها رهن إشارة المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية « راميد » وتجاوز الخصاص المهول الذي يعانيه القطاع الصحي على مستوى الموارد البشرية وتفادي حالة الإكتظاظ والمواعيد طويلة الأمد نتيجة الضغط اليومي على المستشفى العمومي والأعطاب التي تطال التجهيزات التقنية المختلفة .