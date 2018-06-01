 خطير...سقوط سائحة أجنبية بحفرة وسط مدينة أكادير ونقلها للمستعجلات في حالة حرجة ﻿
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خطير...سقوط سائحة أجنبية بحفرة وسط مدينة أكادير ونقلها للمستعجلات في حالة حرجة

بتاريــخ : 27 يونيو 2018 / 00:35 خطير...سقوط سائحة أجنبية بحفرة وسط مدينة أكادير ونقلها للمستعجلات في حالة حرجة | حوادث و حقوق
خطير...سقوط سائحة أجنبية بحفرة وسط مدينة أكادير ونقلها للمستعجلات في حالة حرجة
نقلت سائحة أجنبية قبل قليل لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني، وذلك بعد إصابتها بجروح جد بليغة على مستوى أرجلها وبطنها إثر سقوطها في إحدى الحفر التي تركها عمال مشروع إعادة هيكلة حي تالبرجت

شوف تيفي:أكادير

نقلت سائحة أجنبية قبل قليل لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني، وذلك بعد إصابتها بجروح جد بليغة على مستوى أرجلها وبطنها إثر سقوطها في إحدى الحفر التي تركها عمال مشروع إعادة هيكلة حي تالبرجت بأكادير مفتوحة وغير مغطاة وفي غياب تام لأي علامة تشوير.

وكانت السائحة الأجنبية تقوم بجولة بالحي السالف الذكر دون أن تنتبه لوجود الحفرة الخطيرة لتسقط فيها بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى لإصابتها بجروح وصفت بالبليغة استدعت نقلها على وجه السرعة لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا، ومن جانبها فتحت المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات وقوع الحادث.

يشار أن، المجلس الجماعي لمدينة أكادير باشر عددا من الأشغال والحفر، وأطلق مشاريع عدة لإعادة هيكلة مجموعة من الشوارع والمدارات الطرقية المهترئة، ما يجعل الحفر والبالوعات مفتوحة على جنبات الطريق، وبدون أي علامات للتشوير، الشيء الذي يعرض حياة العديد من المواطنين والأجانب للخطر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير سائحة أجنبية مستعجلات سقوط حفرة وسط المدينة

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