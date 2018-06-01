عاجل.. هذه هي الأحكام الكاملة الصادرة في حق جميع معتقلي حراك الريف ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن استئنافية البيضاء، أعلنت يومه الثلاثاء 26 يونيو، عن الأحكام الكاملة الصادرة في حق جميع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ومن بينهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، والتي

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن استئنافية البيضاء، أعلنت يومه الثلاثاء 26 يونيو، عن الأحكام الكاملة الصادرة في حق جميع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ومن بينهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، والتي تراوحت ما بين 20 سنة وسنة واحدة.

وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة قضت بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق "ناصر الزفافي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد ووسيم البوستاتي"، و15 سنة نافذة، في حق "محمد الحاكي وزكرياء أدهشور ومحمد بوهنوش".

وأوضاف مصدرنا أن الهيئة القضائية، قضت بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية في حق كل من "محمد جلول، وكريم أمغار، وأشرف يخلوفي وبلال أغبار، وجمال بوحدو، وصالح لشخم".

وأبرز ذات المصدر أن المحكمة، قضت بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تبلغ قيمتها ألفي درهم في حق "محمد المجاوي، ربيع الأبلق، إلياس حاجي، الحسن الإدريسي، شاكير المخروط، وعبد العالي حود، وإبراهيم أبقوي، سليمان حاجي"، مشيرا إلى أن المحكمة، قضت كذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق " عثمان بوزيان، أحمد الهاني، ابراهيم بزيان، محمد النعيمي، محمد الصديق، يوسف الحمديوي، فؤاد السعيدي"

وأشار نفس المصدر إلى أن استنئافية البيضاء، قضت بالجسن لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق : " رشيد الموساوسي، ومحمد فاضيل، وفهيم غطاس، وجواد الصابيري، جمال مونا عبد الخير الينساري، وأنس الخطابي، وعبد المحسن الاثاري وجواد بنعلي ومحمد بندكوح وأحمد حكيمي وعبد العزيز خالي وجواد بوزيان ونوري أشهبار، وبدر الدين بولحجل"، مبرزا أن المحكمة قضت بسنة واحدة نافذة في حق "زكرياء قدوري" المتابع في حالة سراح، وغرامة مالية تصل قيمتها 5 آلاف درهم في حق عبد المنعم أزريوح.

تجدر الإشارة إلى أن ناصر الزفزافي ورفاقه تمت متابعتهم بتهم جد ثقيلة من بينها تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة، والمس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، وإهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم ، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.